ING Yatırım, dijitalde müşteri odaklı yaklaşımını güçlendiriyor

Türkiye’nin en sevilen dijital aracı kurumu olmayı hedefleyen ING Yatırım, teknoloji alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla dijital dönüşüm yolculuğunda önemli adımlar attı.

ING Türkiye’nin bir iştiraki olarak faaliyet gösteren ve dijitalleşmeyi merkeze alan ING Yatırım, hesap açılışından kredi sözleşmelerine kadar birçok alanda müşterilerine zahmetsiz ve uçtan uca dijital bir finansal deneyim sunuyor.

VIOP işlem hacminin yüzde 99’u dijitalden gerçekleşiyor

Müşterilerine daha kolay, hızlı ve dijital bir deneyim sunmayı hedefleyen ING Yatırım’da hesap açılışlarının tamamı dijitalden yapılırken, VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) işlem hacminin ise %99’u dijital kanallardan gerçekleşiyor. Ayrıca, pay senedi işlem hacminin yüzde 90’ı ve gelirlerinin yüzde 92’si dijital kanallardan gerçekleşirken, bireysel müşterilerde bu oran hem hacim hem de gelirde yüzde 94’e ulaşıyor.

Bununla birlikte ING Türkiye iş birliği ile hesap açan müşterilerine üç ay boyunca sunduğu Hoş Geldin Faizi sayesinde zahmetsiz yatırım bankacılığını yüksek getiri fırsatlarıyla da birleştiriyor. Bu kapsamda, ING Yatırım hesabı bulunmayan banka müşterileri, Ekim ayında ING Yatırım hesabı açmaları halinde Ekim ayı boyunca hisse senedi işlemlerinde 0 komisyon ayrıcalığından yararlanabiliyor.

Yatırım hesabına en az 250.000 TL tutarında hisse senedi işlemi gerçekleştirilmesi durumunda ise Turuncu Hesap’ta 3 ay Hoş Geldin Faizi avantajı sağlanıyor.

Murat Yılmaz: Müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz

Dijital dönüşüm yolculukları ile ilgili görüşlerini aktaran ING Yatırım Genel Müdürü Murat Yılmaz, “ING Türkiye’nin bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak kendini tanımlama vizyonuna paralel biz de yatırım alanında dijitalleşmeyi merkeze alıyor, üstün müşteri deneyimini stratejimizde önceliklendiriyoruz. Yatırım alanında yenilikçi adımlar atarak müşterilerimize finansal geleceklerini güçlendirecek fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, en iyi teknoloji ile hizmet verme vizyonumuz doğrultusunda, pandemi döneminde ilk dijitalden hesap açımına olanak sağlayan kurumlardan biri olarak yenilikçi konumumuzu daha ileriye taşımak için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada müşterilerimiz birçok işlemi dijitalden kolayca gerçekleştirebiliyor. Bundan sonra da teknoloji yatırımlarımızı müşteri odaklı bir anlayışla sürdüreceğiz; amacımız teknolojiyi etkin şekilde kullanarak müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak. Müşterilerimizin finansal hedeflerine daha kolay ve hızlı ulaşmalarına destek olmak için dijital yatırım deneyimini kazanç fırsatlarıyla güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.