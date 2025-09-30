The Bodrum Cup’ta tekneler “nesiller” temasıyla yelken açacak

MUĞLA / EKONOMİ

Maximiles Black The Bodrum Cup, bu yıl 20-25 Ekim 2025 tarihleri arasında 37. kez gerçekleştirilecek. “Nesillerce” temasıyla düzenlenecek olan organizasyonun etaplarına bu yıl Yunanistan’ın Leros adası da dahil edildi.

Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximiles Black’in isim sponsorluğuyla düzenlenen organizasyonun ana sponsorluğunu Opet, platin sponsorluğunu Anadolu Sigorta, Yalıkavak Marina, Four Seasons Hotels İstanbul; gold sponsorluğunu ise İş Yatırım, Setur ve Ağanlar Tersanesi yapıyor.

Bu yılki rotaya, tüm katılımcıları en heyecanlandıran yarış rotalarından biri olan Yunanistan’ın Leros Adası da dahil edildi. Yalıkavak – Leros etabında ekipler, hem kıyı seyri becerilerini hem de açık deniz tecrübelerini ortaya koyacak. Son 3 yıldır Bodrum Belediye Meydanı’nda kurulan Yarış Merkezi, bu yıl ilk kez Yalıkavak Marina’ya taşınacak. 20 Ekim’de gerçekleşecek kampana töreni ile yarışın startının verileceği Yarış Merkezi’nde, sergiler, denizcilik atölyeleriyle, yarışçılar ve izleyiciler için adeta bir deniz festivali atmosferi yaratılacak.

“Sürdürülebilirlik her alanda hayati öneme sahip

29 Eylül’de Four Seasons Hotels İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında açılış konuşmasını yapan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Bugün, Bodrum’un en önemli denizcilik miraslarından biri olan Maximiles Black The Bodrum Cup’ın 37. yılını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Her yıl ekim ayında ülkemizin farklı sektörlerinden öncü firmaların desteğiyle gerçekleşen bu büyük buluşma, sadece bir yelken mücadelesi değil, aynı zamanda ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Bodrum’un kültürüne, turizmine ve deniz sevgisine armağan edilmiş bir değer. Bu yılki temamız “Nesillerce”. Çünkü biliyoruz ki, sürdürülebilirlik artık yalnızca çevre için değil, değerlerimizi ve kültürümüzü geleceğe taşımak için de hayati öneme sahip. Yıllardır bizimle yarışan tekneler, nesiller boyu geliştirilerek en iyi versiyonlarına ulaştırılıyor. The Bodrum Cup yarış kategorilerinden biri olan tırhandillerin kökeninin 17. yüzyıla uzandığı düşünüldüğünde nesillerce devam etmiş bu kayık tipiyle bugün The Bodrum Cup’ta yarışmak bizler için bir gurur. Komitemizin eski üyelerinin çocuklarıyla aynı teknede yarışması, bu mirasın kuşaktan kuşağa sevgiyle aktarıldığının en güzel göstergesi. Her yaştan deniz severin aynı yelken altında buluşması, birlikteliğin ve sürekliliğin sembolü oluyor. Bizler 37 yıldır Bodrum için bir değer yaratıyoruz ve bu değerin yarınlara da kalması için çalışıyoruz. Denizin, yelkenin ve Bodrum’un büyüsü gelecek nesillerde de aynı coşkuyla yaşasın istiyoruz. Sürdürülebilir bir organizasyon için sponsorlarımızın katkısının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bizimle yol alan tüm destekçilerimize ve bu mirası geleceğe taşımamıza katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras 37 yıldır süren The Bodrum Cup’ın Bodrum’un denizcilik kültürünü dünyaya tanıtan bir miras olduğuna dikkat çekerken; Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, The Bodrum Cup’ta Maximiles Black markasıyla üç yıldır sürdürdükleri yol arkadaşlığının her geçen yıl daha da kökleştiğini vurguladı. Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, organizasyona 8. kez platin sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Opet Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Lideri Gül Altan, Maximiles Black The Bodrum Cup’ın denizlerin korunması ve sürdürülebilirliğine yaptığı katkılarla uluslararası bir marka haline geldiğini ifade etti.

Yalıkavak Marina CEO’su Umut Özkan bu organizasyonla denizcilik kültürünü genç nesillere aşılamayı ve sosyal sorumluluk bilincini geniş kitlelere yaymayı amaçladıklarını anlatırken,

Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak da bu değerli mirası gelecek kuşaklara aktarmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini belirtti.

“Bodrum’un denize açılan kimliği”

The Bodrum Cup’ı ‘Bodrum’un Denize Açılan Kimliği’ olarak tanımlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bodrum, tarihi boyunca hep denizle yaşamış, denizle büyümüş bir kenttir. The Bodrum Cup, bu hafızayı canlı tutarak geleneklerimizi, kültürümüzü ve yaratıcılığımızı dünyaya tanıtan en önemli organizasyonlardan. Denizcilik yalnızca bir spor değildir. Denizcilik, kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültürdür” diye konuştu