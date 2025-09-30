Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız UN Global Compact HUB'ta Liderler Zirvesi’ne jüri üyesi oldu

c, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen UN Global Compact HUB ve Liderler Zirvesi’ne katıldı. Sürdürülebilir kalkınma alanındaki liderliği ile zirvede hem konuşmacı hem de jüri üyesi olarak yer aldı.

"Sürdürülebilir kalkınma iş dünyası için yol gösterici olacak"

UN Global Compact HUB etkinlikleri kapsamında düzenlenen “İklim Eylemi için Sermayenin Harekete Geçirilmesi – İnovasyon ve İş Birlikleri” başlıklı panelde konuşan Yılmaz Yıldız, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin (SKA) iş dünyası için yol gösterici niteliğine dikkat çekerek, liderliğin yalnızca finansal sonuçlara ulaşmakla değil, tüm paydaşlara değer yaratmakla yeniden tanımlanması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın dört bir yanından gelen 15 takımın projeleri değerlendirildi

Yılmaz Yıldız aynı zamanda, Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “SKA İnovasyon Sunumları: Sürdürülebilir İş Dünyası için Çözümler” oturumunda jüri üyesi olarak görev aldı. Dokuz ay boyunca sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu yenilikçi fikirler geliştiren, dünyanın dört bir yanından gelen 15 takımın projelerini dinledi. Yıldız, jüri üyeliği sırasında girişimcilerin iş dünyasına ve topluma değer katma potansiyelini öne çıkaran sorular sordu.

“Gerçek başarı artık tüm paydaşlara değer yaratabilmektir”

Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, konuk olduğu panelde sigorta sektörünün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü ve iş dünyasında liderliğin yeni tanımını şöyle özetledi:

“UN Global Compact’i geleceği sorumlulukla şekillendirmek olarak tanımlıyorum. UN Global Compact Hub ve Liderler Zirvesi’nde yer almak ve fikir alışverişinde bulunmak büyük bir mutluluk. Sürdürülebilirlik ve SKA’lar artık şirketler için sadece bir iş konusu değil, aynı zamanda topluma, gezegene ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz.

Sigorta sektörü olarak sürdürülebilir finansmana dört ana başlıkta katkıda bulunuyoruz. Birincisi, doğrudan yapılan yatırımları sigortalayarak; ikincisi, bu yatırımları risk mühendisliği bakış açısıyla değerlendirip olası zararları önleyerek; üçüncüsü, yeni ürün ve hizmetlerle bu dönüşümü destekleyerek ve son olarak, dünyadaki finansal varlıkların yaklaşık %70-%75’i sigorta şirketleri tarafından yönetildiği için yatırımcı olarak bu sürecin içinde yer alıyoruz. Sigorta sektörü bu başlıklarda, sürdürülebilir kalkınmada yalnızca destekleyici değil, dönüşümün öncüsü konumundadır.

Bu katkılar sayesinde sigorta sektörü, sürdürülebilir kalkınmada yalnızca destekleyici değil, dönüşümün öncüsü konumundadır. Biz de bu anlayış ve bilinçle tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”