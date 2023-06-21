BTM, bu yılın ilk Sahne XL etkinliğini gerçekleştirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 2023 yılının ilk Sahne XL etkinliğini Fulya'daki yerleşkesinde gerçekleştirdi. UBI Global tarafından dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezleri arasında kabul edilen BTM'nin Sahne XL etkinliğinde 18 girişimci sahne alarak girişimlerini yatırımcılara tanıttı.

Etkinliğin açılışında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2018'de göreve geldiklerinde Türkiye'den çıkan startup'ların niceliğinin ve niteliğinin artmasında öncü rol üstlenmeyi hayal ettiklerini belirterek, "BTM ile girişimcilik ruhumuzu tekrar canlandırmak, parlak fikirlerin sönen yıldızlara dönüşmeden kutup yıldızı gibi daima parlaması için katalizör olmayı hayal etmiştik. Cumhuriyetimizin 100. yılına eriştiğimiz 2023 yılında bu hayalleri gerçek kılmanın gururunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

BTM çatısı altında bugüne kadar 8 bine yakın girişimciye destek verdiklerini aktaran Avdagiç, şunları kaydetti: "Bu girişimler, toplamda 3,5 milyar TL'den fazla yatırım değerlendirmesi almış. Hepsinden önemlisi şudur; artık BTM, girişimcilik alanında kendi ekosistemini oluşturmuştur. Öyle ki BTM, sunduğu fiziksel ve teknolojik altyapının yanı sıra mentorları, eğitimcileri, yatırımcıları ve tüm girişimcileri bir araya getirerek büyük bir network meydana getirdi. Girişimcilik ekosisteminde otorite olarak kabul edilen UBI Global, bu yıl 2 bine yakın kuluçka ve hızlandırma merkezi arasında BTM'yi en iyi 5 kuluçka merkezinden biri ilan etti. BTM'nin bugüne kadar aldığı ödül sayısı da 10'a yükseldi. Bu başarıda emeği geçen başta mütevelli heyetimiz, yönetim kurulumuz ve Genel Müdürümüz İbrahim Elbaşı olmak üzere tüm BTM çalışanlarımızı kutluyorum."

10 girişim daha yatırım aldı

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da ocak ayından bugüne kadarki süre içinde 10 girişimlerinin yatırım alarak kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Böylelikle girişimlerimizin bugüne kadar toplam yatırım değerlemesi 3,5 milyar TL'yi aşarken, toplam satış rakamı ise 330 milyon TL'yi geçti. Girişimlerimizin elde ettiği bu sonuçlar kadar, BTM'nin ortaya koyduğu başarının sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de takdir edilmesi bizi gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Sahne XL etkinliği kapsamında "Yüksek Sermayeli Girişimlerin Startup'larla İlişkisi" başlıklı bir söyleşi de gerçekleştirildi. İbrahim Elbaşı'nın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşiye BMC Üst Yöneticisi (CEO) ve TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş ile Kuartis Teknoloji'nin Kurucu Ortağı ve CTO'su Serdar Gedik katıldı.

Ön Kuluçka ve Kuluçka programlarında 6 aylık süreci başarıyla tamamlayan 18 girişimci, Sahne XL kapsamında sunum yaptı. Katılımcıların girişimcilerin stantlarını ziyaret ederek projeler hakkında bilgi alabildiği etkinlik, YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

Etkinlik çerçevesinde sunum yapan 18 girişim arasında şunlar yer alıyor:

Asisteer: Akademik kariyer yolculuğuna çıkmaya hazırlanan gençleri lisans, lisansüstü ve sonrası için araştırma projelerinde akademisyenlerle buluşturan ve aynı zamanda alanlarında uzman mentorlarla kullanıcılarına birebir online görüşme imkanı sağlayan bir platform.

Beetinq: Toplantı ve etkinliklerde kullanılan yapay zeka destekli bir mobil uygulama.

Bosforas: Lojistik ve teknoloji destekli çözümleri ile B2B ticareti kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla Türkiye ve çeşitli ülkelerde hizmet veren bir B2B e-ticaret platformu.

Counterfake: Gelişmiş yapay zeka algoritması ile 7/24 dijital satış kanalları üzerindeki sahte ürünleri tespit ederek kaldırılmasını sağlayan ve markaların sahte ürünler nedeni ile uğradığı gelir ve itibar kayıplarının önüne geçen bir uygulama.

Deatris: Küçük işletmeler için sadakat programı oluşturma platformu.

Gglease: Makine ve ekip yatırımlarında, leasing şirketlerinden birden fazla teklif almayı hızlı ve kolay hale getiren bir pazar yeri.

KidLab: Çocukların teknolojiyi verimli kullanması amacıyla geliştirilmiş, içerisinde zeka geliştirici aktiviteler bulunan eğitici bir mobil uygulama.

Kuasar Video: Yapay zeka teknolojileriyle video çözümleri sunan ve ürünleri sayesinde daha fazla kitleye ulaşılmasını sağlayan bir girişim.

LiqPro: Finansal verilerin nesnel yöntemlerle analiz edildiği ve çeşitli yatırım stratejilerin gerçekleştirildiği bir kripto para platformu.

PNLBASE: Hisse senetleri, kripto paralar gibi çeşitli yatırım araçlarında bulunan varlıklarınızı kolayca portföyünüze ekleyerek anlık kar/zarar durumunuzu takip edebileceğiniz ve analizlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir portföy takip platformu.

RaveUp: Gençlere yenilikçi etkinliklere özel indirimlerle katılabileceği bir platform yaratan, onları, bu etkinliklere birlikte katılabileceği kişilerle gruplar halinde eşleştiren bir uygulama.

Render Course: Oyunlaştırılmış 3D modelleme ve tasarım akademisi.

TalentoSound: 6 haftalık bir süreçte günde bir saat olmak üzere kişiye özel olarak hazırlanmış müziklerden ve haftada bir alanında uzman kişiler ile terapilerden oluşan nöropsikolojik müzik terapi sistemi.

Agrovech: Tarım sektöründe kullanılan yapay zeka destekli bir yazılım ve uygulama geliştiriyor. Bu yazılım ve uygulama, drone ve uydu tabanlı görüntü işleme teknolojilerini kullanarak tohum ve bölge bazlı olarak tarımsal verimliliği artırmak, çiftçilere bitki takibi, anormal durum teşhisi ve hasat tahmini gibi konularda destek sağlıyor.

Wrifix: Orijinal metinler oluşturup bunları güvenli bir şekilde saklamanızı sağlayan, senaryo ve film yapım takip uygulaması.

Zırva: İletişimi daha keyifli hale getiren eğlence odaklı bir sosyal paylaşım platformu.

WittyCar: Basit arayüzü ile kullanıcılara araç satış sonrası bütün hizmetleri tek bir yerde sunan uygulama.

Printive: 3D baskı hizmetleri ve tasarımları için tek platform üzerinden yakınınızdaki sağlayıcılardan uygun fiyat teklifleri almanıza, tasarım kütüphanesinden faydalanmanıza ve anında baskı almanıza olanak sağlayan bir platform.