Girişimci çocuk yetiştirmenin yolu ev işlerinden geçiyor

2018 yılında, “Gelişimsel ve Davranışsal Pediatri” dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, anaokulunda ev işi yapan çocuklar, cinsiyet, aile geliri ve ebeveyn eğitimi fark etmeksizin, üçüncü sınıfta daha yüksek matematik puanları alıyor. Ayrıca, ev işi yapmayan çocuklara kıyasla arkadaşlarıyla daha olumlu ilişkiler kuruyor ve yaşamlarından daha fazla memnuniyet duyuyorlar.

Yaklaşık 10 bin çocuğun dört yıllık bir süreçte incelendiği bu uzun süreli çalışma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor.

Gözden kaçan belirleyici

Wharton Üniversitesi Organizasyon Psikolojisi’nden Prof. Adam Grant, LinkedIn’de yaptığı bir paylaşımda bu bulguların başarı ve mutluluğun "gözden kaçan bir belirleyicisini" ortaya koyduğunu belirtti.

Grant, bu durumun başka etkenlerden de kaynaklanabileceğini kabul ederken, “Elbette, bunun nedensel olup olmadığını veya ev işlerinin tek başına etkili olup olmadığını bilmiyoruz—bu ebeveynler muhtemelen başka pek çok şeyi de doğru yapıyor olabilir” dedi.

Yine de bu çalışmadan çıkarılacak bir ders olduğunu vurgulayan Grant, şunları söyledi:

“Çocuklara sorumluluk vermek, güven göstermek ve karakter inşa etmektir.”

Ev işleri, çocuklara faydalı beceriler kazandırıyor

Farklı uzmanlar da bu görüşü destekliyor. “Girişimci Yetiştirmek: Çocuklarınızın Hayallerini Gerçekleştirmelerine Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?” kitabının yazarı Margaret Machol Bisnow, başarılı çocuklar yetiştiren 70 ebeveynle yaptığı röportajlardan yola çıkarak, birçok ebeveynin en büyük pişmanlıklarından birinin çocuklarına yeterince sorumluluk vermemek olduğunu söylüyor.

Bisnow, CNBC Make It için kaleme aldığı bir yazıda, “Çocuklarımıza daha fazla ev işi yaptırmak, onları sorumluluk sahibi yapmakla kalmaz, aynı zamanda bağımsız yaşama geçtiklerinde onlara faydalı beceriler öğretir” diye yazdı.

Küçük yaşlardaki çocuklar hangi ev işlerini yapabilir?

Çocuk Gelişim Enstitüsü’ne göre, 4-5 yaş arası çocuklar bazı ev işlerini kendi başlarına yapabilir. Bunun için de bazı öneriler şu şekilde oluyor:

- Yataklarını toplamak,

- Çiçekleri sulamak,

- Temiz mutfak eşyalarını yerine koymak,

- Çorapları eşleştirmek,

- Bezle toz almak.