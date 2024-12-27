Türkiye’de 2-6 yaş grubu çocuklar günde 1 saat eğitici dijital içerik tüketiyor

Dünya genelinde dijital dönüşüm, çocukların günlük yaşamlarını ve eğitim süreçlerini hızla şekillendirmeye devam ediyor. OFCOM'un 2024 verilerine göre, 5-7 yaş aralığındaki çocukların yüzde 76'sı tablet kullanırken, yüzde 24'ü kendi akıllı telefonuna sahip. Bu yaş grubunda sosyal medya kullanım oranı son bir yılda yüzde 30'dan yüzde 38'e yükseldi.

Dijital dünyada günlük kullanım: Avrupa ve Türkiye başı çekiyor

Tiny Minies platformunda yapılan araştırma sonuçlarına göre, Avrupa günlük 1 saat 2 dakika ile dijital içerik kullanımında lider konumda. Türkiye ise günlük 1 saatlik ortalama ile Avrupa'nın hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Bunu 43 dakika ile Güney Amerika, 42 dakika ile Asya Pasifik ve 41 dakika ile Kuzey Amerika takip ediyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesi ise 31 dakika ile en düşük kullanım süresine sahip.

Oyun istatistiklerinde Türkiye lider, yapboz en çok tercih edilen oyun

Türkiye, günlük 15.9 oyun ile en fazla oyun oynanan bölge olurken, bu alanda Avrupa 15.4 oyun ile ikinci sırada yer alıyor. Güney Amerika 12 oyun, Kuzey Amerika 10.8 oyun, Asya Pasifik 10.2 oyun ve Orta Doğu-Afrika bölgesi 9.7 oyun ile sıralamayı takip ediyor. Platform genelinde en çok tercih edilen oyun "Yapboz" olurken, "Ama Bu Haksızlık" en çok okunan kitap, "Bremen Mızıkacıları" ise en çok dinlenen masal oldu.

Dijital kitap okuma alışkanlıkları artıyor

Aylık dijital kitap okuma oranlarında Avrupa 15.3 kitap ile ilk sırada yer alırken, Türkiye 14.8 kitap ile ikinci sırada bulunuyor. Güney Amerika 11.4 kitap, Kuzey Amerika 11.2 kitap, Asya Pasifik 9.8 kitap ve Orta Doğu-Afrika 8.9 kitap ile listede yer alıyor. Bu veriler, dijital platformların çocukların okuma alışkanlıklarının gelişimine katkı sağladığını gösteriyor.

Mobil cihaz sahipliği ve ebeveyn kontrolünde çarpıcı farklar

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de mobil cihaz sahipliği oranları. Asya Pasifik yüzde 54 ile en yüksek bireysel cihaz sahipliği oranına sahipken, bunu yüzde 53 ile Kuzey Amerika takip ediyor. Türkiye yüzde 17 ile en düşük orana sahip. Buna karşılık Türkiye, yüzde 79 ile en yüksek ebeveyn ekran kontrol oranına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Yaş grupları ve kullanıcı davranışları

Platformun en yoğun kullanıcı grubu yüzde 29 ile 3 – 4 yaş arası çocuklardan oluşuyor. Bunu yüzde 24 ile 4 – 5 yaş, yüzde 21 ile 2 – 3 yaş, yüzde 19 ile 5 – 6 yaş grupları takip ediyor. 2 yaş altı grubu yüzde 4, 6 yaş ve üzeri grubu ise yüzde 3'lük kullanım oranına sahip. Bölgesel dağılımda ise Kuzey Amerika ve Türkiye yüzde 21'er pay ile başı çekerken, Avrupa yüzde 20, Asya Pasifik yüzde 19, Güney Amerika yüzde 13 ve Orta Doğu ile Afrika yüzde 6'lık paya sahip.

Öğretmenler dijital eğitimi destekliyor

Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 81,7'si, yaşa uygun ve güvenli dijital eğitici uygulamaların, kontrollü şekilde kullanıldığında çocukların gelişimine katkı sağladığını düşünüyor. Öğretmenler, dijital uygulamaların en çok yaratıcılık ve hayal gücü (yüzde 76,6), dil gelişimi (yüzde 71,5) ve problem çözme (yüzde 69,9) alanlarında katkı sağladığını belirtiyor. Bunu analitik düşünme (yüzde 50,7), sosyal beceriler (yüzde 40,9) ve motor beceriler (yüzde 33,5) takip ediyor.

2024'ün öne çıkan istatistikleri

Platform genelinde 2024 yılında:

- 59.207.025 oyun oynandı.

- 2.886.474 kitap okundu.

- 1.285.491 masal dinlendi.

- 881.280 saat toplam kullanım gerçekleşti.

Tiny Minies Kurucu Ortağı Onur Karcı, "2024 yılı verilerimiz, dijital dünyanın çocukların eğitim yolculuğundaki artan rolünü net bir şekilde ortaya koyuyor. 2 milyondan fazla kullanıcımız arasından veri kullanım izni olan 600 bin çocuğun dijital davranışlarını analiz ettiğimiz araştırmamız, özellikle okul öncesi dönemde, artık çocukların ekranla olan ilişkisini doğru temellendirmenin bir zorunluluk haline geldiğini gösteriyor. Öğretmenlerin yüzde 81,7'si yaşa uygun dijital içeriklerin çocuk gelişimine katkı sağladığını belirtirken, özellikle yaratıcılık ve hayal gücü (yüzde 76,6) ile dil gelişiminde (yüzde 71,5) önemli faydalar görüyor. Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 79 ile en yüksek ekran süre kontrolü oranına sahip olması, teknolojiyi doğru kullanmanın güzel bir örneğini oluşturuyor. 59 milyondan fazla oyun ve 2.8 milyon dijital kitap ile çocukların ekranla olan ilişkisinde sadece bir uygulama geliştiricisi değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk misyonu üstleniyoruz. 2025'te de 5 farklı dilde, çocuklarımızı eğitirken eğlendiren, dünya standartlarında teknoloji çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.