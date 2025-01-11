Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nin yeni eğitim programı başladı

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nin yeni eğitim programı, Denizli Ticaret Odası’nda (DTO) başlatıldı. 31 Ocak’a kadar devam edecek eğitimlerle, kadın girişimcilerin yönetim becerilerini ve kapasitelerini artırılmaları, iş hayatındaki varlıklarını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmaları amaçlanıyor.

Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nin yeni eğitim programının ilk ayağı, DTO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile gerçekleştiriliyor. DTO Konferans Salonu’ndaki ilk eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Proje Koordinatörü ve Boğaziçi Üniversitesi Öğr. Gör. Soner Şahan verdi.

Katılımcılara proje hakkında ayrıntılı bilgiler aktaran Şahan, “Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerimiz bugüne kadar 48 ilde gerçekleştirildi, bunların ikisi Denizli’de idi. Denizli’yi ekip olarak çok seviyoruz. Denizli ile sadece bu programla tanışmadık. Turizm sektörü ile şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerine yönelik eğitimlerimiz de oldu. O eğitimlerde de Denizli Ticaret Odası bize çok fazla destek oldu, huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu kez de yine bize salonlarını açtılar, her türlü desteği sağlıyorlar. Amacımız sizlere katma değer sağlamak. Bir adım daha ileri gitmeniz bizi mutlu ediyor. Bizler; deneyimli ve belli bir seviyeye gelmiş işletme doktorlarıyız. İşletmelerin başı ağrıyor hatta bazı işletmeler kanser olmuş ama doktora götürmüyorlar, oysaki götürmek lazım. Kendi kendimize sağdan soldan duyduğumuz kocakarı ilaçlarıyla, bu işletmeleri iyileştirme çalışmaları içerisine giriyoruz. Hatta bir de ‘Bana ne anlatabilir ki?’ mantığıyla hareket edip, çok bilmişlik taslıyoruz. Ben aynı zamanda yönetim danışmanıyım. Çok fazla firmaya girip çıkıyorum; yani ‘o kadar çok hastayla ile birlikteyim ki’ işte bu tür derslerde bu tecrübeleri sizlere aktarıyorum. Sizin başınıza gelmesin diye de örnekler veriyoruz. Dost acı söyleyecek ama derdimiz sizleri bu konuda uyandırmak” dedi.

Eğitimlerin bir kısmı online olacak

31 Ocak’a kadar devam edecek olan 37 saatlik etkinlik, Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından DTO Konferans Salonu’nda yüz yüze veya online olarak uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek. Dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi alanlara odaklanılacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini artırmayı hedefleyen eğitimleri başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, BÜYEM tarafından düzenlenen sertifikaları alacaklar.

Eğitim programı, ikinci gün de Boğaziçi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Himmetoğlu’nun “İş Dünyasındaki Liderlik Stilleri: Bizim Şirketimiz İçin Uygun Olan Hangisi?” konulu sunumuyla devam etti. Prof. Dr. Himmetoğlu, bir sonraki gün ise “Şirketlerin İyilik Halini Koruyabilmek” başlığı altında çeşitli uyarılarda bulundu ve ipuçları verdi.

“Kadın girişimcilerimizin sayısının ve rekabet gücünün artmasını istiyoruz”

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kadın girişimcilerin iş hayatında daha aktif yer almaları için var güçleriyle her türlü desteği verdiklerini söyledi. Başkan Erdoğan, "Odamıza kayıtlı gerçek kişi firma sahibi kadın girişimcilerimizin sayısı 681’e ulaştı. Şirket yetkilisi kadın girişimci sayımız 2 bin 364; şirket ortağı kadın girişimci sayımız ise 3 bin 619. Oda olarak, biz bu sayıları daha da artırmak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Toplumun temel taşı olarak gördüğümüz kadınlarımızın, iş dünyasının da ana aktörleri olması gerektiğini düşünüyoruz. Oda olarak bugüne kadar 140 farklı başlıkta gerçekleştirdiğimiz sektörel, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerimizden 11 bin 500 vatandaşımız faydalandı. BÜYEM ile daha önce de yoğun bir katılımla Kadın Girişimci Yönetici Okulu, Turizm Elçileri ve Kız kardeşim Projelerimizi de gerçekleştirmiştik. Bu yeni eğitimimiz ile de bu birlikteliği sürdürüyoruz. Herkes için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.