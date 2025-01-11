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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

Haber Merkezi
AA
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 85, Kartalkaya'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 58, Davraz'da 56, Sarıkamış'ta 52, Zigana'da 47, Erciyes'te 45, Hakkari'de 44, Kop'ta 41, Mersivan ve Hesarek'te 38, Saklıkent'te 32, Murat Dağı'nda 31, Yedikuyular'da 30, Gevaş Abalı'da 22, Denizli'de 21, Yalnızçam'da 15, Ilgaz'da 14 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

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