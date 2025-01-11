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Çinekop, ihracatta hayal kırıklığına uğrattı

1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu ile son yılların en bereketli palamut avı olurken, bu bolluk ihracat rakamlarına yansımadı.

Haber Merkezi
İHA
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Çinekop, ihracatta hayal kırıklığına uğrattı
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Ülkemizden Eylül- Aralık aylarında 5 ülkeye yapılan palamut ihracatından yaklaşık 170 bin dolar döviz girdisi sağlanırken, bir önceki yılın aynı döneminde ise iki ülkeye yapılan palamut ihracatından 70 bin dolar kadar döviz girdisi sağlandı.

İhracat rakamları

Bu sezon balık avı sezonunda eylül-aralık dönemlerinde Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, KKTC, Türkmenistan’a toplam 69 bin 980 kilogram karşılığı yapılan palamut ihracatından 168 bin 47 dolar döviz girdisi sağlandı. En fazla ihracat 61 bin 299 dolar ile Romanya’ya, en az ihracat ise 2 bin 712 dolar ile Türkmenistan’a yapıldı.

2023 yılı eylül-aralık döneminde ise Bulgaristan ve Azerbaycan’a 40 bin 300 kilogram palamut karşılığı yapılan ihracatta 70 bin 470 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

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