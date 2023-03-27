Girişimciler ile yatırımcılar, ‘Açık Kapı’da buluştu

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük destekçilerinden Teknopark İstanbul’un, kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla düzenlediği ‘çık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma’ etkinliklerinin 9’ncusu, Marmara Teknokent ortaklığında gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında Teknopark İstanbul ve Marmara Teknokent’te çalışmalarını sürdüren 8 girişim, yatırımcılar ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya geldi.

Cube Incubation yerleşkesinde düzenlenen Açık Kapı etkinliğine TÜBİTAK Başkanı ve Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal sahne alan girişimlerle görüşerek, projeleri yakından inceledi.

“Yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlıyor”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, “Açık kapı etkinlikleri, girişimlerimiz ile iş dünyası arasında bir köprü görevi görüyor. TÜBİTAK, THY Teknik ve ASELSAN gibi büyük kurumlara, girişimlerin projelerini anlatma şansı yakalaması açısından çok önemli. Bu sayede yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlanıyor.”

Etkinlik kapsamında projelerini sergileyen Teknopark İstanbul ve Marmara Teknokent girişimleri şöyle:

Akkoç Teknoloji: Su kaynaklarında gözlem ve operasyon yapan kaşiflerin, keşiflerini mümkün hale getirmesine imkan sağlayan teknolojiler geliştirmektedir.

Anatek Kimya: Su molekülleri üzerinde nano boyutta çalışarak, yaşam için temel ihtiyaç olan suyun arıtılmasına, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayan çevre teknolojileri üretmektedir.

Artekya: Metal, cam, seramik, ahşap, tekstil gibi birçok yüzey için nano kaplama ürünleri geliştirmektedir.

Deltaron: Otomotiv, havacılık, uzay, denizcilik, enerji ve savunma sanayiine yönelik, yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldıran yüksek teknolojili kompozit parçaları geliştirmektedir.

Move On: Bilgisayarlı görü & yapay zeka yazılımları ve sensör füzyonu & IoT teknolojileri ile yeni nesil tarımsal çözümler geliştirmektedir.

Tekno DC: Siber saldırılara karşı konumlandırıldığı ağları güvenli tutarak, ağ içerisinde bulunan uygulamaların ve sunucuların sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayan ve Botnet saldırılarını engelleyen siber güvenlik aracı geliştirmektedir.

Teta Cam: Yeni nesil akıllı cam teknolojileri geliştirmektedir.

Watts Electron: Yenilikçi projeler ile hasta izleme teknolojileri, tıbbi cihazlar ve sensörler geliştirmektedir.