NATO DIANA 2024 yılı çağrı başvuruları başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinde yapılan açıklama ile NATO DIANA 2024 yılı çağrı başvurularının başladığı bildirildi.

Açıklamaya göre, çift kullanım (sivil ve askeri) amaçlı teknolojiler geliştiren start–up ve şirketler başvurabilecek, son başvuru tarihi ise 9 Ağustos 2024.

Çağrıların bu yılki odak alanları ise “enerji ve güç”, “veri ve bilgi güvenliği”, “algılama ve gözetim”, “insan sağlığı ve performansı”, “kritik altyapı ve lojistik” oluşturuyor. Başvuru hazırlık sürecinde dikkate alınması gereken yatay temalar ise “uzay” ve “dayanıklılık”.

Çağrılara ilişkin bilgilendirme webinarlarının ilki 8 Temmuz 2024 Pazartesi, Türkiye saati ile 18.00’de gerçekleşecek.