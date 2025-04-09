EGİAD Melekleri 10 yılda 5 milyon dolar yatırım yaptı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) iş birliğiyle, TOBB İzmir İl Genç Girişimciler Kurulu ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Melekleri koordinasyonunda Melek Yatırımcılık Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede, EGİAD Melek Yatırım Ağı’nın 10 yılda 5 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiğini söyleyen EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, “Melek yatırımcılık bölgesel kalkınma açısından kritik bir rol oynuyor. Girişimcilik sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmamalı; Anadolu’nun dört bir yanındaki fikirler, doğru destekle güçlü işletmelere dönüşebilir” dedi.

Ar-Ge ve inovasyonun finansmanında da melek yatırımcılığın katalizör etkisi yarattığını dile getiren Özhelvacı, “Girişimcilik yolunun başında olan ancak yüksek potansiyel taşıyan girişimlere yapılan bu yatırımlar, deneyimli iş insanlarının vizyonuyla birleştiğinde gerçek anlamda dönüşüm yaratır. Mevzuatımızda bireysel katılım yatırımcısı olarak tanımlanan melek yatırımcılar, girişimcilik ekosistemimizin başlıca itici güçlerinden” diye konuştu.

EGİAD Melekleri gibi melek yatırım ağlarının bu sürecin organizatörleri olduğunu söyleyen Özhelvacı, “Yaratıcılık ve derin teknolojiler alanlarında şehrimizde şu anda yürütülen Create in İzmir ve Ege Deep Tech projelerinin ortakları arasında yer alıyoruz. Toplamda yaklaşık 6 milyon euro bütçeli her iki projenin bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Mahmut Özgener: “Mentorluk İzmir’in genlerinde var”

Melek yatırımcılık alanında Türkiye’nin olması gereken konumda olmadığını dile getiren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Ülkemiz genelinde melek yatırımcı lisanslarında 772’sinin İstanbul, 107’sinin Ankara, 57’nin ise kentimizde olduğunu görüyoruz. Halbuki İzmir; köklü ticaret kültürü ve aile şirketi yapısıyla melek yatırımcılığı dayanışma modeline oldukça uygun bir şehir. Mentorluk, İzmir’in genlerinde var. Bu kültürü yeniden tanımlamamız değil, yeniden harekete geçirmemiz gerekiyor” dedi.

Melek yatırımcı ağlarının giderek daha fazla kurumsallaştığını ifade eden Özgener, Türkiye’de 18 akredite ağ bulunduğunu, girişimcileri destekleyen kurumlar olarak takım ruhu ile hareket etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Işınsu Kestelli: “Tarıma yatırım yapın”

Dünyada tarım ve tarıma yatırım yapan melek yatırımcılara bakıldığında, çoğunlukla geleneksel finans kuruluşlarından fon alamayan erken aşama girişimlere destek verildiğini söyleyen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Tarım teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimler, özellikle dijital tarım ve sensör teknolojileri, dikey tarım ve hidroponik sistemler, biyoteknoloji ve genetik geliştirmeler, robotik ve otomasyon konuları melek yatırımcıların dikkatini çekiyor” diye konuştu.

Bu yatırımlardan elde edilen gelirlerin önümüzdeki yıllarda tarım teknolojilerine yönelik yatırımların artacağını gösterdiğini ifade eden Kestelli, “Ülkemizin de bu büyük değişim ve dönüşümden geri kalmaması gerekiyor. Tarımın yarınlarına yatırım yapın” dedi.

Ender Yorgancılar: “Start-up’ların sermayeye ihtiyaçları katlanarak artıyor”

Özellikle erken aşamada yatırımları teşvik etmek amacıyla, çıkış yapan yatırımcılara ek destekler verilebileceğini söyleyen EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Yüzde 99’u KOBİ olan ülkemizin ekonomik yapısı içinde yılların şirketleri özsermaye sorunu yaşıyorken, yeni girişimlerin, startupların sermayeye olan ihtiyaçları ortada. İşin içine küresel pazara ulaşma hedefi de varsa bu ihtiyaç katlanarak artıyor” dedi.