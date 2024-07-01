Kadın girişimciler, ilk çeyrekte 65 milyar lira kredi kullandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan toplam kadın girişimci sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artarak 295 bin kişi olurken, 68 bin kadın girişimciye 65 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı. Ocak-Mart 2024 döneminde kullandırılan kredilerin yüzde 57’si orta ve uzun vadeli, yüzde 43’ü kısa vadeli kredilerden oluştu.

Mart 2024 sonu itibarıyla kadın girişimcilere kullandırılan kredilerin bakiyesi 177 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam kredi bakiyesi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 19, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 arttı.

Kredi bakiyesinde İstanbul zirvede

Mart 2024 sonu itibarıyla toplam kredi bakiyesi içindeki orta ve uzun vadeli kredilerin payı yüzde 74 oranındadır. Hizmetler sektörü4 toplam kredi bakiyesinin yüzde 44’ünü oluştu. Bunu, yüzde 35 ile sanayi sektörü izledi.

Kadın girişimcilere verilen kredi bakiyesinin yüzde 25’i İstanbul, yüzde 17’si Ege ve yüzde 16’sı Akdeniz bölgesine ait. Kadın girişimcilere kullandırılan kredilerin mikro işletmelere kullandırılan kredilere oranı yüzde 16, kullanıcı sayısı itibariyle ise söz konusu oran yüzde 7 oldu.