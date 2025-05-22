Girişimde Kadın Gücü projesinin KKTC etkinliği yapıldı

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında Kıbrıs’ta ‘İlham Buluşması’ gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, kamudan iş dünyasına her kesimden geniş bir katılıma sahne oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin de açılış konuşmalarıyla yer aldığı buluşmada, girişimcilik ekosisteminde kadının desteklenmesi, dijitalleşme odaklı faaliyetler ve Türkiye-KKTC arasındaki iş birliklerinin önemi vurgulandı.

“Doğu Akdeniz havzasında daha çok kenetlenmeliyiz”

Dünya genelindeki belirsizlik ve kriz ortamında ön plana çıkan konulardan birinin enerji arz güvenliği olduğunu söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından kritik bir bölgeyiz. Kıbrıs’ın önemini her platformda vurguluyoruz. Doğu Akdeniz havzasında özellikle enerji başta olmak üzere bölgesel ticaret, dijital altyapı, lojistik, güvenlik ve turizm alanlarında daha çok kenetlenmeliyiz. Korumacılığın arttığı, rekabet dinamiklerinin yeniden şekillendiği, jeopolitik risklere ve yereldeki sorunlara aynı anda ve hızla yanıt vermemiz gereken bu dönemde, dirençli bir Akdeniz ekonomisi ancak birlikte yazılacak hikayelerle mümkün. Kuzey Kıbrıs iş dünyası Türkiye ile entegre bir vizyonla buranın potansiyelini ortaya çıkarabilir” dedi.

“Siyasi engellere ve Kıbrıs halkının süregelen izolasyonuna razı değiliz”

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan son Avrupa Parlamentosu Raporu’na atıfta bulunan Sönmez, “Bu rapor, Türkiye’nin adaylık sürecini askıda bırakmaya devam etse de Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yeşil ışık yakıyor. Ancak AB ilişkileri ve Gümrük Birliği’nin geleceği sadece teknik müzakerelerle şekillenemez. Bu yolculuk, bölgede kapsayıcı, adil ve barışçıl bir vizyonla ilerlemelidir. Ne süreçlerin siyasi engellerle tıkanmasına ne de Kıbrıs halkının süregelen izolasyonuna razıyız. Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları gözetilmeden, sesi duyulmadan atılan adımlar, gerçek bir bütünleşme hedefi taşımayacak ve eksik kalacaktır” diye konuştu.

“Girişimci kadınlar, fiziksel sınır gerektirmeyen sektörler ile engelleri aşabilir”

KKTC’ye yönelik ekonomik, lojistik ve kültürel çeşitli kısıtlama ve ambargoların girişimci kadınların önünde de engel teşkil ettiğini ifade eden Sönmez şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs’taki girişimci kadınların bu kısıtları, fiziksel sınır gerektirmeyen, yaratıcı ve yüksek katma değerli sektörlere yönelerek aşabileceğini düşünüyorum. Yazılım, tasarım, danışmanlık gibi hizmetlerin ihracatı, e-ihracat ve dijital girişimler; Kuzey Kıbrıslı kadınların dış pazarlarda da söz sahibi olmasını kolaylaştıracaktır. Öte yandan bu yaklaşım, bireysel başarı hikayeleri yaratmanın ötesinde, bu coğrafyada dijitalleşmeyi kucaklayan ve sınırlar ötesi diyaloğu pekiştiren yeni ekonomik rotalar da açacaktır.”

“Kadınlar eğitimden finansmana çok yönlü güçlendirilmeli”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Girişimde Kadın Gücü projesinin Türkiye sınırları dışındaki ilk etkinliğini KKTC’de yaptıklarını belirtti. KKTC’de kadınların iş gücüne katılım ve girişimcilik oranlarının Türkiye’de olduğu gibi düşük seviyelerde kaldığını vurgulayan Prof. Dr. Açık, “Daha adil ve dengeli bir toplum için kadınların girişimcilik ekosistemindeki payını artırmalıyız. Sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlar gibi yaşamın tüm alanlarına etkin ve yetkin bir şekilde katılmaları; çalışan, girişimci veya işveren olarak sayılarının çoğalması için destek olmalıyız. Bunun için de kadınların eğitimden finansmana çok yönlü güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığa sıfır tolerans ile yaklaşılması, girişimciliğin ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kadınların ev-iş yaşamı dengesinin gözetilmesi gibi pek çok alanda kamu, özel sektör, sivil toplum ve bireyler olarak hep birlikte hareket etmeliyiz. Kadınların ekonomideki sesi daha gür çıktıkça, Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın sesi de dünyada daha güçlü yankılanacaktır” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs derneklerinden eşitlik ve dayanışma mesajı

Etkinlikte Kıbrıs iş dünyası ve kadın dernekleri de yer aldı. Daha adil, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonominin kadınların tam katılımı ile mümkün olabileceğini ifade eden İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, kadın emeğinin sadece ev ekonomisine değil, kalkınmaya, yeniliğe, toplumsal dengeye ve hatta devlete yön verdiğini söyledi. GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, Kıbrıs Türk halkı olarak tarih boyunca varoluş mücadelesi verdiklerinin, bu mücadelede de kadının emeği, direnci ve iradesinin çok büyük olduğunun altını çizdi. Girişimci kadınların yaşadığı zorlukların kararlılık, sistematik adımlar ve güçlü iş birlikleriyle aşılabileceğini belirten GİAD Başkanı Yusuf Tekinay ise kadınların iş dünyasında daha görünür, güçlü ve etkili olmaları için projeler geliştirdiklerini, özellikle genç girişimci kadınlara alan açmak için çalıştıklarını dile getirdi.

İlham veren hikaye ve tecrübelerini paylaştılar

Açılış konuşmalarının ardından GKG Program Direktörü Nazan Butuner projenin amacı ve hedefleri, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı Pınar Geben Yalçın ise bankanın girişimci kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Etkinliğin, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘İlham Buluşması-Tecrübe Paylaşımı’ kısmında ise Karpaz Lavander Gardens Kurucusu Ayşegül Bolat, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Erdem, BASMAN GROUP Yönetim Kurulu Üyesi ve GİKAD Asbaşkanı Pınar Başman, Aysu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan Yardımcısı Sibel Aysu ile Girişimci Sıdıka Atalay yer aldı.

Girişimci kadınlara eğitim, mentörlük ve iş geliştirme desteği

2021 yılında başlatılan Girişimde Kadın Gücü projesinin 2024-2026 yılları arasını kapsayan ve halihazırda devam eden ikinci döneminde, 81 ilde yüz yüze verilen eğitimlerin yanı sıra eğitim portalı ve çevrim içi platform üzerinden 6.500 girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşılması hedefleniyor. Tasarım odaklı düşünme eğitimleri, podcast kayıtları, üretici kadınlar ile satın alma günleri, mentörlük programları ve girişimci kadınlar ile ilham buluşmaları ile kadınlar arasındaki iletişim köprüsü güçlendiriliyor. Proje kapsamında ayrıca eğitimlere katılan 100 girişimci kadına sektöründe başarılı kadınlar ve alanında uzman kişiler tarafından mentörlük desteği verilecek.