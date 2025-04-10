Kadın girişimciler İyi İşler Festivali'nde buluştu

Boyner Grup’un 2015’te başlattığı ve KAGİDER iş birliğiyle 10 yıldır devam eden 'İyi İşler' programı 2025 yılının ilk mezunlarını verdi. Kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'İyi İşler' projesinde 27 kadın iş modellerini geliştirmek üzere eğitimlerini tamamlayarak mezun olurken, 'İyi İşler' projesinden mezun olan girişimcilerin sayısı 190‘a ulaştı. Mezuniyet töreni kapsamında gerçekleşen “İyi İşler Festivali” etkinliğinde bugüne kadar “İyi İşler” mezunu olan kadın girişimciler bir araya gelerek ürünlerinin tanıtım ve satışını gerçekleştirdi.

9 haftalık eğitim verildi

9 hafta süren programda gıda ve elektronik dışında tüm perakende sektörüne üretim yapan kadın girişimcilere; iletişim, stratejik planlama, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku gibi 21 farklı konuda girişimcilerin güçlenmelerini sağlayacak kapsamlı bir içerik ile eğitimler sunuldu. Katılımcıların sertifikaları ise geçmiş dönem katılımcıların ve hayata geçirdikleri ürünlerin tanıtıldığı ve satışlarını gerçekleştirdiği İyi İşler Festivali kapsamında takdim edildi.

“İyi İşler sadece bir eğitim projesi değil, dönüşüm yolculuğu”

İyi İşler Projesi’nin kadınların güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konularındaki kararlılıklarının somut sonucu olduğunu belirten Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, “2015’te başlattığımız bu yolculukta her yıl daha fazla kadın girişimciye ulaşma hedefiyle ilerliyoruz. 2018’den bu yana KAGİDER iş birliğiyle yürüttüğümüz İyi İşler Programı, sadece bir eğitim süreci değil; aynı zamanda kadın girişimciler için bir güçlenme ve dayanışma platformu haline geldi. Kadınların iş hayatında sürdürülebilir başarı elde etmesini, ekonomik sistemin tam anlamıyla güçlenmesinin temel unsurlarından biri olarak görüyor, kadınların ekonomiye aktif katılımı olmadan kapsayıcı bir kalkınma mümkün olmadığını biliyoruz. Bu programın sekiz yıldır kesintisiz devam etmesi de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Hem kadın girişimcilerin hayatlarına dokunabilmek hem de sürdürülebilir sosyal etki yaratmak amacıyla başlattığımız bu projeyi uzun yıllardır istikrarla sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün de İyi İşler Festivali’nde bir araya gelen tüm kadın girişimcilerimizi kutluyor, bu yıl programdan mezun olan 27 kadın girişimcimizi de tebrik ediyorum” dedi.

“Kadınların özgüvenle adım attığı, dayanışmayla güçlendiği bir ekosistem inşa ettik”

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, İyi İşler Programı’nın kadın girişimciliğini destekleyen dönüştürücü etkisine dikkat çekerek şunları söyledi: “İyi İşler Programı, yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı bir süreç olmanın çok ötesinde, kadın girişimcilerimizin cesaretini artıran, özgüvenlerini pekiştiren ve potansiyellerine olan inançlarını güçlendiren kapsamlı bir dönüşüm yolculuğudur. Boyner iş birliğiyle sürdürdüğümüz bu program, kadınlar için bir dayanışma ağı, bir ilham merkezi ve sürdürülebilir başarıya giden yolda güçlü bir başlangıç noktası olmayı sürdürüyor. Bugün aramıza katılan yeni dönem mezunlarımızla birlikte, bu güçlü ağdan mezun olan kadın girişimci sayısı 190’a ulaştı. Bu yıl, 9 haftalık yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 27 mezunumuzu uğurlarken, sekiz farklı şehirden gelen 40’tan fazla kadın girişimciyi aynı çatı altında ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Kadınların olduğu yerde yalnızca üretim, yaratıcılık ve umut değil, aynı zamanda gelecek vardır. Bugün burada kutladığımız başarılar, İstanbul’dan başka illere kadar uzanacak, başka kadınlara ilham verecek ve onların ‘Ben de yapabilirim’ demelerini sağlayacaktır. Bu anlamlı yolculukta, yanımızda olan Boyner ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte daha nice ‘iyi iş’ yapacağımıza inanıyoruz.”