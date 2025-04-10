Euro cinsinden CDS’lerde 7 günün en düşük seviyesi
ABD'nin gümrük tarifelerinde geri adım atmasının ardından piyasalar rahat nefes aldı. Euro çöp tahvillerini ve yatırım sınıfı borçlanmaları izleyen CDS endeksleri, iyimserlikle birlikte sert şekilde geriledi. Avrupa piyasalarında risk iştahı yeniden artışa geçti.
ABD'nin gümrük tarifelerinin çoğunu durdurmasının ardından iyimserliğin yeniden ortaya çıkmasıyla, kredi temerrüt takasları kullanarak temerrüde karşı euro cinsinden sigorta yaptırmanın maliyeti düştü.
XTB'den Kathleen Brooks, “Piyasalardaki rahatlama rallisi Avrupa'ya da yayıldı” dedi.
S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Euro çöp tahvil kredi temerrüt swaplarını izleyen iTraxx Europe Crossover endeksi 51 baz puan düşerek yedi günün en düşük seviyesi olan 376bps'ye geriledi.
Euro yatırım sınıfı CDS'leri takip eden iTraxx Europe Main endeksi ise 11 baz puan düşerek 74 baz puana geriledi.