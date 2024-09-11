TÜRKONFED ve İş Bankası işbirliğiyle 'Girişimde Kadın Gücü' projesinin Erzurum etkinliği yapıldı

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, girişimci kadınların desteklenmesinin Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracağını söylerken İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Nazlı Coşkun, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha çok varlık gösterebilmelerini sağlamak amacıyla projenin ikinci fazı ile daha fazla girişimci kadın ve adayını desteklemeyi hedeflediklerini belirtti. İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim ise Erzurum ve bölgedeki kadınların girişimcilik faaliyetlerini etkileyen faktörlere dikkat çekti.

11 Eylül 2024 - Erzurum / Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında Erzurum’da ‘İlham Buluşması’ düzenlendi. İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) ev sahipliğinde, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan etkinliğe TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Nazlı Coşkun ve İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim başta olmak üzere kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve STK temsilcileri katılım gösterdi.

Prof. Dr. Yasemin Açık: “Entelektüel ve sosyal sermaye bir araya getirilmeli”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, girişimci kadın oranında dünya ortalamasının yüzde 35 olduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 17 düzeyinde seyrettiğini söyledi. Türkiye’de gerek girişimcilik kültürünün gelişimi gerekse girişimcilik kültüründe toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek için entelektüel ve sosyal sermayenin bir araya getirilmesi gerektiğini vurgulayan Açık, “Ülkemizin kalkınma yolculuğu, toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına etkin ve aktif katılımı ile ivme kazanacaktır. Biz de TÜRKONFED olarak güçlü kadın-güçlü toplum, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye Hayalimizi hep kadın odağında kapsayıcı iş birlikleri ile güçlendirecek projeler, eğitim ve mentörlük çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Girişimci kadınların önündeki cam tavanların kırılması, pozitif ayrımcılık değil tam eşitlikçi bir anlayışın tesisi için kadın erkek birlikte bu toplumsal dönüşümü başlatabileceğimizi, söylem kadar aksiyonlarımız ile de ortaya koyuyoruz. Girişimde Kadın Gücü projemiz kapsamında da ülkemizdeki girişimci kadınlara doğrudan fayda sağlamanın ötesinde, onların izlerini takip eden girişimci kadın adaylarına hayallerini hedeflere dönüştürme konusunda ilham veren başarı öyküleri oluşmasını önemsiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Açık ayrıca TÜRKONFED bünyesindeki 366 dernekten 95’inin başkanlığının kadınlar tarafından üstlenildiğini, bu derneklerin 54’ünün kadın derneği olduğunu ve bu anlamda ülke geneline yayılan en kapsayıcı kadın gücünü temsil ettiklerini ifade etti.

Nazlı Coşkun: “Hedefimiz, eşitlikçi yaklaşım ile ülke ekonomisinde kadınların yerini artırmak“

İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Nazlı Coşkun konuşmasında, “Girişimci kadınların ekonomiye katılımının ve kadın iş gücünün artırılmasının sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğuna, ülkemizi ileriye taşıyacak ekonomik ve sosyal gelişmenin her iki cinsiyetin hayatın her alanına eşit şekilde katılımıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Ne kadar çok kadın iş gücüne dâhil olur ve sürdürülebilir, katma değerli üretimle ticari hayatın içerisinde olursa toplumun gelişmişlik düzeyi de o derece artacaktır. TÜRKONFED yürütücülüğünde ve Bankamız iş birliği ile hayata geçen Girişimde Kadın Gücü Projemizle 2022 ve 2023 yıllarında, toplam 5.043 kadına erişerek finansal okuryazarlık eğitimi verdik. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha çok varlık gösterebilmelerini sağlamak amacıyla engelleri birlikte aşmayı, projemizin ikinci fazı ile daha fazla girişimci kadın ve adayını desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu

İş Bankası tarafından 8 Mart 2023 tarihinde yayınlanan Kadının Güçlenmesi Bildirgesi’nde kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman desteği sunma ve yine 5 yıl içerisinde 15 bin kadına finansal okuryazarlık eğitimi sağlama taahhüdünün bulunduğunu belirten Coşkun, 2023 yılı içerisinde girişimci kadınlara toplamda 35 milyar TL finansal destek sağladıklarını ifade etti.

Mehmet Nuri Alim: “Kooperatiflerin desteklenmesi gerekiyor”

İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim ise kadınların istihdama katılmasının ve kadın girişimci sayısının artmasının hem Türkiye hem de Erzurum ekonomisi için büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Erzurum başta olmak üzere bölgemizdeki kadınların girişimcilik faaliyetlerini etkileyen faktörleri değerlendirdiğimizde işletme yönetiminde zorluk, rol çatışması, destekleyici çevresel koşullar, ataerkil toplumsal yapı ve sosyo-ekonomik durumun öne çıktığını görüyoruz. Halbuki girişimcilik, kadınların kendi işlerini kurmalarını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda istihdam olanaklarını genişletir ve kadınların iş dünyasında çeşitli sektörlerde yer almasını teşvik eder. Bu da iş gücüne katılımını ve genel istihdam düzeyini artırarak toplumun ekonomik dinamiklerini güçlendirir” şeklinde konuştu.

2019 yılından bu yana bölgede kurulan yaklaşık 20 girişimci kadın ve üretim kooperatifinden yalnızca birkaçının devlet tarafından desteklendiğini, diğer kooperatiflerin ayakta durmakta zorlandığını ve kapanma noktasına geldiğini söyleyen Alim, kooperatiflerin ekonomik kalkınmaya sürdürülebilir ve kapsayıcı bir perspektif getirdiğini, bu nedenle desteklenmeleri gerektiğini belirtti.

Hikayeleriyle ilham verdiler

Açılış konuşmalarının ardından GKG Program Direktörü Nazan Butuner projenin amacı ve hedefleri, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı Elif Koç Özkul ise bankanın girişimci kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ERKADIN Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı’nın moderatörlüğünde düzenlenen ‘İlham Buluşması’ panelinde ise TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, Robinson Dış Ticaret ve Başer Makina Ortağı Semrin Kaleli ile TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, Işıntaş Agrega Şirket Müdürü Kübra Alioğulları kendi girişimcilik öykülerini anlattı.

81 ilde eğitim verilecek

2021 yılında başlatılan Girişimde Kadın Gücü projesinin 2024-2026 yılları arasını kapsayan yeni döneminde ise 81 ilde yüz yüze verilecek eğitimlerin yanı sıra eğitim portalı ve çevrim içi platform üzerinden 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşılması hedefleniyor. Tasarım odaklı düşünme eğitimleri, podcast kayıtları, üretici kadınlar ile satın alma günleri, mentörlük programları ve girişimci kadınlar ile ilham buluşmaları ile kadınlar arasındaki iletişim köprüsü güçlendiriliyor. Proje kapsamında ayrıca eğitimlere katılan 100 girişimci kadına 3 ay boyunca sektöründe başarılı kadınlar ve alanında uzman kişiler tarafından mentörlük desteği verilecek. Türkiye İş Bankası ise 100 girişimci kadına iş geliştirme desteği sağlayacak.