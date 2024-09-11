KMTSO’dan meslek eğitim ve dijital dönüşüm atağı: Scale-Up projesi imzalandı

ALİ ESKALEN / KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Scale-Up Sosyal Girişimcilik Merkezi Projesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında onaylandı. Kahramanmaraş'ta kalifiye eleman açığını kapatmayı ve modern teknolojilerle donatılmış bir mesleki eğitim merkezi kurmayı hedefleyen, 150 bin Euro bütçeye sahip bu proje ile aynı zamanda veri merkezi (data center) kurularak bölgesel dijital altyapı güçlendirilecek ve ticaret ile sanayide dijital dönüşüm hızlandırılacak.

Bu kapsamda projenin imza töreni gerçekleştirildi. KMTSO’da yapılan törene; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı ve KMTSO Proje Birimi katıldı.

Buluntu: Proje ile firmalarımızın rekabet gücü artacak

İmza töreninde projeye ilişkin konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: “Scale-UpSosyal Girişimcilik Merkezi Projemiz, bölgemizin sanayi ve ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek. Bu proje ile hedefimiz, sanayi ve ticaret sektörlerinde nitelikli iş gücü açığını kapatarak, gençlerimize modern teknolojilerle donatılmış eğitim imkânları sunmak. Aynı zamanda, veri merkezimizi hayata geçirerek dijitalleşme sürecine güçlü bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sanayi ve ticaretin dijital dönüşümü, hem işletmelerimize rekabet gücü kazandıracak hem de bölgemizin kalkınmasına öncülük edecektir. Bu proje, Kahramanmaraş’ın ekonomik yapısını daha güçlü, daha dayanıklı ve geleceğe hazır hâle getirecek büyük bir adımdır. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Alibekiroğlu: Bölgesel kalkınmayı hızlandıracaktır

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Bu proje, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak desteklemeyi hedeflediğimiz sosyal girişimcilik ve ekonomik güçlendirme faaliyetlerine önemli bir örnek teşkil ediyor. Mesleki eğitimin modernizasyonu ve dijital dönüşüm, bölgedeki işletmelerin rekabet gücünü artırırken, iş gücümüzü geleceğin teknolojilerine hazırlamak açısından kritik öneme sahip. Kahramanmaraş’ın geleceğine yapılan bu yatırım, bölgesel kalkınmayı hızlandıracaktır.”