"YK’nda yüzde 50, çalışanlarda en az yüzde 25 kadın istihdamı için çalışıyoruz"

Türkiye’nin en büyük boyutsal kapasiteye sahip hidrolik silindir üreticisi Konya’da faaliyet yürütüyor. 1950 yılında Mehmet Kayhan ve Halis Kayhan tarafından kurulan Kayahan Makine Hidrolik ve Konsantaş Hidrolik Makine AŞ, özellikle 2015 sonrası gerçekleşen yatırımlarla, kapasite ve katma değerli üretim açısından Avrupa’da da ön sıraları zorluyor. 26 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 43 bin metrekarelik alanda faaliyetini sürdüren Kayahan, 3m çap, 23m boya kadar honlama kapasitesi ile üretilen hidrolik silindirlerin, ısıl işlem hariç, sert krom kaplama, krom-nikel kaplama, honlama, derin delik delme, kaynak gibi tüm üretim süreçlerini entegre yapı ile gerçekleştiriyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Sevda Kayhan Yılmaz, Kayahan Makine Hidrolik A.Ş. ve Konsantaş Hidrolik Makine A.Ş bünyesine 1977 yılında dahil oldu. Kayahan Makine Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sevda Kayhan Yılmaz, ağır sanayide kullanılan, özel amaçlı ve büyük ebatlı, müşteriye özel tasarlanmış ve üretilmiş endüstriyel hidrolik ve pnömatik silindir üretinde uzmanlaştıklarını kaydederek, 2023 yılında 2088 tonluk silindir ve yedek parça üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Üretimlerinin yüzde 80’ini ihracata, yüzde 20’sini iç pazara yönlendirdiklerini kaydeden Yılmaz, “İhracatımızın yüzde 85’i, Avusturya, Almanya, Fransa, Finlandiya, İsveç, Belçika, Sırbistan, Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa’ya ihraç edilmiştir. Bunun dışında ABD, Avustralya, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan da dahil 50’nin üstünde ülkeye ihracatımız bulunmaktadır” dedi. “Yönetim kurullarında yüzde 50, çalışanlarda ise en az yüzde 25 kadın istihdamı olması için çalışmalıyız” diyen Yılmaz, EKONOMİ okurlarıyla şu görüşlerini paylaştı: "Şirketimiz tüm paydaşlarının yaş, cinsiyet, ırk veya statü gözetmeksizin aynı temel haklara sahip olduğu bir geleceğe inanır. Eşitlik ve adalet prensipleri, insan haklarının korunmasının teminatıdır ve insanların onurlu bir yaşam sürmesini mümkün kılar. Bu ilke ile, insanlık için daha adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya hedefl er. Konya’da sertifikalı İnsan Hakları Yöneticisi ve sertifikalı Enerji Yöneticisini bünyesinde bulunduran ilk firmalardan biri olarak, bu konuda da sektörümüze öncülük etmekteyiz".

Sürdürülebilir üretimde de öncü olmak istiyoruz

Sevda Kayhan Yılmaz, sürdürülebilir üretim gündemlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Sürdürülebilir kalkınmanın ve sürdürülebilirlik konusunun yeni dönemde öne çıkan en önemli konu olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da öncü olma çabasındaki şirketimiz, sürdürülebilirlik çalışmalarını ‘entegre yönetim sistemi’ bünyesinde yürütmektedir. Entegre yönetim sistemimizdeki akış, ISO 9001 Kalite, ISO 3834 Kaynak, EN 1090 Kaynak Kabul, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 26001 Sosyal Sorumluluk, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartları gereklerine göre yürütülmektedir. Ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı gereklilikleri için de çalışmalara başladık”.

"BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısıyız"

“Yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük önem veren şirketimiz, 2080 kWp çatı üstü güneş enerji santralimiz sayesinde, toplamda yıllık 2 bin 100 ton karbondioksit salınımını engellemektedir. Yeni nesil aydınlatma sistemleriyle enerji tasarrufu sağlıyoruz. İlk sertifi kalı enerji yöneticimizin ataması Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlk sertifi kalı insan hakları yöneticimizin ataması ise, Mart 2023 tarihinde yapıldı. Nisan 2023 tarihinde ise Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles - WEPs) imzacısı olduk. Ayrıca, TSE K 645 kadın girişimci standardı hazırlama çalışmalarına destek verdik. Dokümantasyon sistemimizi, insan hakları, cinsiyet eşitliği, dürüstlük ve etik kurallara uyulması, yolsuzluk ve rüşvetin engellenmesi, adil rekabet ve anti-tröst mevzuata uyum, sürdürülebilir temiz çevre ve enerji verimliliği konularında geliştirdik. Taşeron, tedarikçi ve müşterilerimizle yaptığımız sözleşmelerde konuyla ilgili maddelere de özellikle yer verdik”.

SEVDA KAYHAN YILMAZ’DAN SATIRBAŞLAR

*Şirketimiz, yılda ortalama 400 çeşit ağır sanayide kullanılan, özel amaçlı ve büyük ebatlı, müşteriye özel tasarlanmış ve üretilmiş endüstriyel hidrolik ve pnömatik silindirler üretmektedir. Bu bağlamda, standart bir ürün gamımız bulunmamaktadır. Proje bazlı ve müşteriye özel çalışmamız nedeniyle, her yıl mutlaka birden fazla yeni ürünümüz bulunmaktadır.

*Sektörün kayıt dışılığını azaltılarak fi nans sektörünün güveninin kazanılması çok yerinde bir yaklaşım gibi görünmektedir. Uluslararası anlaşmalar ile tüketici kredilerine garanti şartları sağlanması devletlerarası bir konudur ve sürekli ilgili makamlara hatırlatmaktayız. Bunun yanın da fi nans sektörü de kredilerde ekonomik şartların durumuna göre erken geri çağırmaları ve faiz değişimlerinden uzak durmalıdır.