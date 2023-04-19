Figopara yılın ilk çeyreğinde 7 kat büyüdü

Yeni nesil alacak finansmanı platformu Figopara, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 7 kat büyüdü.

Tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ’lerin, işletmelerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşmasını sağlayan Figopara, 2023 yılının ilk çeyreğinde de hızlı büyümesini sürdürdü. Figopara, alıcı, satıcı, finans şirketi üçlüsünü aynı platformda buluşturarak sunduğu ‘Tedarikçi Finansmanı’ ve KOBİ’lerin nakde erişimini hızlandıran ‘KOBİ Finansmanı’ ürünleriyle 2023 yılının ilk üç ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 7 kat büyüdü. Şirket, bu dönemde bir önceki yılın ilk 11 aylık büyüklüğünde finansmana aracılık etmiş oldu. Figopara, ‘Tedarikçi Finansmanı’ ürününde çalıştığı alıcı ve tedarikçi şirket sayısını üç katına çıkarırken, ‘KOBİ Finansmanı’ ürünüyle çalıştığı KOBİ sayısını ise 10 katına çıkardı.

“Alternatif finansman modellerinin önemi artıyor”

Şirketlerin işletme sermayesini büyütmek ve ihtiyaç duydukları finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “İşletmeler için tahsilat problemi en temel sorun olmaya devam ederken, nakde ulaşmak için alternatif finansman modelleri daha da önemli hale geliyor. Figopara olarak bu yılın ilk üç ayında geçtiğimiz yılın ilk 11 aylık büyüklüğüne ulaştık. ‘Tedarikçi Finansmanı’ ürünümüzle çalıştığımız alıcı ve tedarikçi şirket sayısını üç katına, ‘KOBİ Finansmanı’ ürünümüzle KOBİ sayısını ise 10 katına çıkardık. 2023 yılının ilk çeyreğini hedeflediğimiz oranda büyümeyle kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

KOBİ’lerin, işletmelerin nakit akışı problemlerini çözebilmeleri için inovatif ürünler geliştirdiklerini ifade eden Koray Bahar, şunları söyledi: “Tedarikçi finansmanı ülkemizde olduğu gibi global anlamda da önemli hale geldi. Türkiye’deki büyük şirketler tedarikçilerini korumak ve onların yaşam döngüsünü uzatmak için Figopara platformunu alternatif bir finansman modeli olarak kullanıyor. Alıcı firmalar vadelerini uzatabiliyor, tedarikçiler ise alıcı firmanın gücünden faydalanarak finansmana daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Birlikte çalıştığımız 20’den fazla banka ve 10’dan fazla banka harici finansal kuruluşla birlikte hem büyük tedarikçi finansmanı sağlayan şirketlere hem de tedarikçilerine doğru fiyatla finansmana erişim için pek çok seçeneği tek platformda sunuyoruz. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu an vadeli alacaklarını çek, senet teminat gerekmeden finansmana çevirebileceği ürünümüz ‘KOBİ Finansmanı’ ile de KOBİ’lerin nakit ihtiyaçlarına hızlı ve kolay yoldan ulaşmalarına aracılık ediyoruz.”

“Türkiye’nin en güçlü bankalarıyla iş birliğine imza attık”

2023 yılının başında hali hazırda ‘Tedarikçi Finansmanı’ tarafında çalıştığımız Türkiye’nin en büyük bankalarından Türkiye İş Bankası ve Akbank ile ‘KOBİ Finansmanı’ ürününde de çalışmaya başladıklarını hatırlatan Koray Bahar, sözlerine şöyle devam etti: “Buna ek olarak müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunabilmek için web sitemizi ve müşteri edinim süreçlerimizi yeniledik. Böylelikle müşterilerimiz daha hızlı ve kolay bir biçimde nakde erişebiliyor. Müşterilerimizin daha az evrak ve işlemle devam edebilecekleri yeni modeller üzerine de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“Global açılımlarımız sürecek, Türkiye’deki fırsatlar markajımızda”

Öte yandan 2023 yılında yeni ürünler geliştirme ve yurt dışı büyüme hedeflerine odaklanacaklarını vurgulayan Koray Bahar “2023 yılının ilk çeyreğinde Dubai ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Londra’da İngiltere pazarı için çözümlerimiz yolda. Bunun yanı sıra kullanıcılarımızın finansal planlamada çözüm ortağı olma yolunda en efektif şekilde platformumuzu kullanması için iki satın alma sürecinin sonuna geldik. Türkiye’nin lider finansman platformu olma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.