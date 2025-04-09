MESİAD, proje pazarının kazananlarını ödüllendirecek

MERSİN/EKONOMİ



Teknoloji ve yapay zekâda yenilikçi projelerin desteklenmesi ile sanayi-akademi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan protokol, MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu ve MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk arasında imzalandı. Türkiye’ye kazandırılacak seçkin projelerin desteklenmesi, sanayici ve iş insanları ile üniversite öğrencilerinin daha yakın temas içinde olmasını sağlamanın kendileri için büyük öneme sahip olduğunu belirten MESİAD Başkanı Gündoğdu, “Akademisyenlerin sanayici ve iş dünyası ile daha fazla ortak projeler üretmesini desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Kentimiz için faydalı projelerde yer almak ve bu iş birliğini MEÜ ile taçlandırmak, MESİAD adına büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.



Teknoloji ve yapay zekâ temelli projelerin geliştirilmesi için ortak çalışmaların önemini vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ise benzer işbirliklerinin süreceğini ifade ederek dernek yönetimine teşekkür etti.



6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Ar-Ge Proje Pazarı 2025’e katılım başvuruları, 15 Mart-23 Nisan arasında www.arge2025.mersintto.org adresinden yapılacak. Biyomedikal, biyoteknoloji, çevre, gıda, tarım, makine, elektrik ve elektronik teknolojileri gibi alanlarda üretilen projeler, MEÜ Çiftlikköy Kampüsü Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yatırımcılarla buluşacak.