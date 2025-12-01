Mini holdinglere dönüşen 'influencer’lar ekonomiyi nasıl değiştiriyor?

Financial Times’ın haberine göre, bir dublör, 95 yaşında bir nine ve bir komedyenin ortak noktası kendi yarattıkları servet olurken, bu üçlünün Goldman Sachs’ın 2027’ye kadar yarım trilyon dolara (500 milyar dolar) yaklaşacağını öngördüğü influencer ekonomisinin bir parçası olduğu gerçeği dikkat çekiyor.

Çevrimiçi içerik üreticileri, sosyal medya platformları, reklam ajansları ve veri analitiği şirketlerinin paylaştığı bir ekosistem olan influencer ekonomisi büyüyor.

Influencerların kazançlarının dağılımı da şu şekilde görünüyor:

Dev ekonomiler

Çevrimiçi içerik üretimiyle dalga geçmenin kolay olduğu belirtilirken, abartılı doğum günü hediyelerini sergilemek ya da bir patates soymanın ne kadar yaratıcı olabileceği de sorgulanıyor. Ancak içerik üreticiliği sektörü, dev yapımların ekonomisine ulaştı.

Market işletmecilerinden teknoloji vizyonerlerine kadar girişimcilerin aksine influencer’lar herhangi bir başlangıç sermayesine ihtiyaç duymuyor. Üstelik çoğu girişim ilk aşamalarında harcama yaparken, influencerlar ilk andan para kazanmaya başlayabiliyor.

Çinli influencer Zheng Xiang Xiang’in hızlı tempolu ürün tanıtımlarıyla birkaç gün içinde 18 milyon dolar kazandığı en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

YouTube’dan dev ödeme

İçerik ekosisteminde yaratılan servetin giderek artan kısmı bizzat içerik üreticilerinin cebine giriyor.

Neredeyse üç yıl boyunca içerik üreticilerinin videolarını ödeme yapmadan yayınlayan YouTube, son dört yılda içerik üreticilerine ve medya şirketlerine ağırlıklı olarak reklam gelirlerini paylaşarak 100 milyar dolar ödediğini iddia ediyor.

Influencerlar markaların ürünlerini pazarlayarak da para kazanıyor. Pazarlama dilinde KOL (key opinion leader/ kilit kanaat önderi) olarak anılan influencerlar saatlerden kıyafetlere, aksesuarlara kadar birçok ürünü üzerlerinde taşımak için ücret alıyor.

Holding gibi işliyorlar

Tıpkı geleneksel girişimcilikte olduğu gibi influencer ekonomisinin de yayılma etkileri bulunuyor. Influencerların etrafında menajerlerden destek ekiplerine kadar büyük bir ağ bulunuyor.

YouTuber MrBeast’in, daha önce flört uygulaması Bumble’da aynı görevi üstlenmiş olan bir CFO’su bile bulunurken, reklam ve model ajanslarının influencerlara özel birimlere sahip olduğu biliniyor.

İşi büyüten bazı influencerlar mini holding gibi işliyor. Influencerlardan doğan dijital eğlence stüdyosu Mythical Entertainment, YouTube’da 76 milyon aboneye, Facebook ve Instagram dahil yarım düzine başka platformda ise toplam 52 milyon takipçiye sahip olduğunu söylüyor. Hatta sektör konsolidasyonuna doğru küçük adımlar atarak, benzeri olan Smosh’u 10 milyon dolara satın aldı ancak sonrasında şirketin kurucuları markayı geri aldı.

Influencerları tehdit eden riskler

Elbette bu alanda da diğer girişimler gibi riskler de bulunuyor. Medya sektörünün genelinde koşullar zor.

Yapay zekâ bir tehdit oluşturuyor. Kullanıcıların ürettiği içeriklere para vermek yerine aynı işi şirketler kendileri de yapıyor. Ayrıca içerik üreticilerinin varlıklarını borçlu oldukları sosyal medya platformlarının da kendi üretimleri bulunuyor.

Bir dönem influencer’lar, TikTok’un ABD hükümeti tarafından kapatılma tehdidiyle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Şimdilerde bu ihtimal bir miktar azalmış görünse de tehlike sürüyor.

Platformlara yönelik içerik üreticilerinin elini güçlendiren avantaj ise hayranların fazlasıyla etkili olması oluyor.