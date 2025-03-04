Auran Kozmetik, 2025 yılında 50 milyon liralık yatırımı hayata geçirecek

Kayseri’de 2022 yılında 25 metrekarelik bir dükkanda ticari hayatına başlayan Auran Kozmetik Kurucusu ve genç girişimci Abdullah Karataş, 2023 yılında işletmesini bin 600 metrekarelik alana taşıdı. 2024 yılında ise Erciyes Teknopark’ta 250 metrekarelik Ar-Ge merkezini faaliyete geçirdi. 45 kişilik ekibin yer aldığı Auran Kozmetik’te, çalışanların yüzde 75’ini kadınlar, yüzde 60’ını ise 30 yaş altı gençler oluşturuyor. Esansiyel yağlar, doğal yağlar ve oda, çamaşır, kumaş spreyleri üreten Auran Kozmetik, bünyesinde 20 farklı markayı daha barındırıyor. Uyku ve Yastık Spreyi, Akıllı Robot Suları, Ortam Kötü Koku Giderici Spreyler, Saç Parfümleri, Bady Sprey, Parfümler ve Saç Bakım Tonikleri gibi ürün kategorilerinde de çeşitliliğini her geçen gün artırıyor. Abdullah Karataş, üzerinde çalıştıkları Ar-Ge projeleriyle ilgili bilgiler vererek, “Lavanta ve Nefes Açıcılı Uyku ve Yastık Spreyi ürününü Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak piyasaya sunduk. Ar-Ge boyutunda özellikle globaldeki ürünleri takip edip yurtiçi piyasasından öncü olmayı hedefliyoruz. Hammadde Üretimi noktasında direkt bir tesisimiz yok ancak alınan hammaddelerin üzerinden bazı işlemler yaparak hem maliyet hem de ürün kalitesi noktasında verimliliği artırıyoruz. Orta ve uzun vade de hammadde tesisi kurmayı hdefliyoruz” dedi.

2025 yılında üretimi yüzde 40 artıracak

Türkiye’de birçok e-ticaret platformunda kategori birinciliği elde eden Auran Kozmetik, Amerika ve İngiltere’deki şirketleri aracılığıyla e-ihracat faaliyetlerine devam ediyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve Avrupa’ya İhracat denemeleri yapan firma, 2025 yılında Güney Amerika, Orta Asya ve Ortadoğu ülkerini de ihracat pazarına eklemeyi hedefliyor. Abdullah Karataş, “2024 yılında 1 milyon 800 bin adet ürün ürettik. 2025 yılında da üretimde yüzde 40 büyüme hedefliyoruz. 2024 yılında başta Rusya olmak üzere Amerika, Belçika, Almanya, Gana, Mısır, Irak ve Orta Doğu ülkelerine mikro düzeyde ihracat gerçekleştirdik. Auran Kozmetik olarak tabi ki ilk hedefimiz pazarlardaki hakimiyetimizi artırarak sürdürebilmek. Araştırma ve geliştirme süreçlerine dair ilerici bir bakış açısı ile daima yeni ürünleri ortaya koymak. Fabrika alanımızı büyütmek ve istihdam tarafında özellikle kadın ve genç çalışan sayımızı artırmak da hedeflerimiz arasında. Ayrıca kozmetik sekötörünün belirli temel süreçlerini kendi üretimimiz haline getirebilmeyi de istiyoruz. Örneğin kendi hammadde ve ambalajlarımızla çalışabilmek gibi. Alanında yetişmiş kişilerle, mutu ve herkesin uzun vadeli çalışabileceği, sektörde devamlılığı asırlar sürecek bir Auran Kozmetik hedefliyoruz” diye konuştu.

Üretim tesisini ve kapasitesini artıracak

Orta ve uzun vadeli hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Abdullah Karataş, “Şu anda bin 600 metrekare olan üretim tesisimizi, bu yıl içinde 3 bin ila 4 bin metrekarelik bir alana taşıyarak satış kapasitemizi artıracak ve mecvut alanı daha da verimli şekilde kullanacağız. Üretim planlama, satış ve satınalma programlarının kullanımının artırılması ve takibinin kolaylaştırılması ile donanımsal süreçlerin tamamlandığı bir serüveni başlatacağız. Ar-Ge yatırımlarına dair devletimizin de öncülüğünü yaptığı pek çok teşvik ve program ile o tarafta kullanmamız gereken cihazların ve teknolojilerin takibini yapıyoruz. 2024 yılında 25 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılında da 50 milyon liralık bir yatırımı daha hayata gçireceğiz” ifadelerini kullandı.