TÜSİAD: Teknoloji yatırımları için Türkiye’de 10-20 milyon doları toplamak çok zor

TÜSİAD, “Startuplar ve teknoloji firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin cazibe merkezi olarak Türkiye” başlıklı bir rapor hazırladı.

BloombergHT’nin Gündem Teknoloji programında, TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Eş Başkanı Barış Özistek, rapora yönelik değerlendirmelerde bulunudu.

Barış Özistek, TÜSİAD raporu için, "Türkiye girişim ve teknoloji ekosistemini değerlendirdik. Amaç bu ekosistemi dünyaya tanıtmak. 500’ün üzerinde veri incelendiğinde, Türkiye, EMEA Bölgesi'nde ilk 10 içerisinde yer alıyor" derken, yatırım, destek, yetenek, inovasyon ve pazar durumu başlıkların bu alanda Türkiye'yi sıralamada yukarıda tuttuğunu söyledi.

Türkiye'nin rekabet ettiği ülkelerin Macaristan, Polonya, BAE olduğunu belirten Özistek, mevcut desteklerin korunmaması halinde teknoloji şirketlerinin sanayi şirketleri gibi olmadığını, sadece bir gecede farklı ülkelere gidebildiğini vurguladı.

"Türkiye’de 10-20 milyon doları toplamak çok zor"

Türkiye'nin yazılımcı geliştirmek için yetkinlik ve kapasitesi olduğunu belirten Özistek, bunun güçlendirilerek sıralamada yukarı çıkılabileceğini söyledi.

Yatırımcıların kaynak bulmadaki sıkıntılarına da değinen TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Eş Başkanı, “Raporda birçok maddede ilk ondayız ancak derin teknoloji yatırımları konusunda EMEA Bölgesi’nde ortalardayız. Bu derin teknoloji tarafında yatırım kapasitemiz düşük anlamına geliyor. Türkiye’de 10-20 milyon doları toplamak çok zor. Türkiye’de birkaç firma ancak kaynak sağlayabiliyor. Yatırımcılar derin teknolojiye dayalı yatırım alanlarından kaçınıyor çünkü bir sonraki turda yatırım tutarları artıyor. Fon toplamak zorlaşıyor” dedi.

"Vergiler, girişimcilik ekosisteme zarar veriyor"

Teknoloji şirketlerine yönelik vergi uygulamalarının, girişimciliğe kalıcı ve olumsuz etkileri olduğunu belirten Barış Özistek, teknoloji şirketleri için çok avantajlı uygulamalar olsa da dönem dönem yapılan, tek seferlik vergi uygulamalarının teknoloji girişimciliğine zarar verdiğini ve zararın etkisinin çok uzun sürdüğünü belirtti.