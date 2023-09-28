Türk girişimcilerden yapay zeka destekli sosyal medya platformu

Sosyal ilişkilerin doğasını da değiştiren sosyal medya platformlarının dönüşümü, yapay zeka gibi teknolojilerle devam ederken, Türk girişimciler de küresel çapta benimsenebilecek, katılımcılarına güvenli bir paylaşım ortamı sunan yeni nesil bir sosyal medya platformu geliştirmek için harekete geçti. Bu kapsamda, Eylül 2023'te kurulan yeni nesil sosyal medya platformu Toni, anlık fotoğraf paylaşımı, konum bazlı anılar ve yapay zeka desteği gibi özellikleriyle sınırlı sayıda üye kabul etmeye başladı.

Anlık olarak konum bazlı fotoğraf paylaşılabiliyor

“Anıları değil, anı yakalayın” mottosuyla geliştirilen, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play Store’da yerini alan Toni, kullanıcıların konum bildirerek anlık fotoğraf paylaşmasına olanak tanıyor. 48 saat boyunca kullanıcıların arkadaşları tarafından görülebilen bu anılar, fotoğrafların çekildiği yere göre düzenleniyor. Harita üzerinde konumlandırılan anılar, özel günlerini, seyahatlerini, mutlu oldukları anları kaydeden kullanıcılara dijital bir albüm de sunuyor.

Toni'yi insanların arkadaşlarıyla bağlantı kurabilmeleri ve her anı yakalayabilmeleri için geliştirdiklerini kaydeden Toni Pazarlama Direktörü Berke Söylemezoğlu, "Yalnızca davetiyeyle üyelik kabul eden Toni’de her kullanıcının 3 kişiyi davet etme hakkı bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, kendilerine özel bir toplulukla anılarını paylaşabiliyor, arkadaşlarının gönderilerine yorum yapabiliyor ve güvenli bir sosyal medya deneyimi yaşayabiliyor." dedi.

Yapay zeka desteğiyle mekan keşfi

Toni'nin daha iyi bir kullanıcı deneyimi için yapay zeka teknolojisinden de yararlandığını kaydeden Söylemezoğlu, "Kullanıcılar, Toni'deki arkadaşlarının gittikleri mekanları kaydedebiliyor, kaydettikleri mekanları harita üzerinden görebiliyor. Ayrıca Toni, yapay zekayı kullanarak beğenileri analiz edebiliyor ve kullanıcılara, kendileri için en uygun mekanları keşfetme olanağı sunuyor. Yine yapay zeka desteğiyle Toni kullanıcıları, kendilerine en çok benzeyen kullanıcıların beğendikleri mekanları da görüntüleyebiliyor. İlerleyen süreçte Toni, gerçek mekanlarda, yalnızca Tonililerin katılabileceği özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.” ifadelerini kullandı.

İTÜ Çekirdek girişimleri arasında

Toni’nin teknolojiyi ve inovasyonu kullanan, yenilikçi ve başarı potansiyeli yüksek iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilerin sıkça başvurduğu İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi bünyesindeki girişimlerden biri olduğunu hatırlatan Söylemezoğlu, şunları kaydetti: “Toni’nin davet modeliyle çok hızlı büyüme potansiyeli taşıdığına ve kısa sürede bir fenomene dönüşebileceğine inanıyoruz. DataReportal verilerine göre Türkiye’de sosyal medya kullanımı, yüzde 67,5’lik oranla küresel ortalamanın üzerinde. Bu veri, ülkemizi gerçek sosyalleşme deneyimini anı biriktirme ve paylaşmayla buluşturan Toni’nin büyüme yolculuğunda ilk kullanıcı tabanını edinmesi için oldukça güçlü bir pazar haline getiriyor. Kullanıcılara ziyaret ettikleri yerleri önemsedikleri insanlarla paylaşmanın yeni nesil ve güvenli bir yolunu sunan Toni, sınırlı sayıda davetiyeyle üye alımına başladı. Özgün bir sosyal medya deneyimi arayan herkes, toni-app.com adresinden davetiye kodunu alarak Toni’nin ilk kullanıcıları arasında yerini alabilir.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.