Yerli girişim stüdyosu Cerebrum Tech, 50 milyon lira yatırım aldı

Yapay zeka, finans, sanayi, e-ticaret, Web3 gibi farklı sektörlerde dikkat çeken ürün ve çözümleriyle öne çıkan yerli girişim stüdyosu Cerebrum Tech, Türkiye’nin teknoloji alanında önde gelen girişim sermayelerinden Boğaziçi Ventures öncülüğündeki yatırımcılardan 50 milyon TL yatırım aldı. Yatırım, 420 milyon TL değerleme üzerinden gerçekleşti. Cerebrum Tech, bireysel ve kurumsal yatırımcıların katıldığı BV Growth Girişim Sermayesi Yatırım Fonu portföyünde yer alacak.

Cerebrum Tech, Türkiye’nin ilk 3 boyutlu avatarla geliştirilen, kişisel ve kurumsal versiyonları bulunan yapay zeka uygulaması Cere’yi Mart ayında kullanıcılarına sundu. Şirket, eylül ayında ise yapay zeka alanında inovatif çözümü olan Cere Insight’ı tanıttı. Çoklu dosya desteği ile yüklenen uzun belgeleri özetleyebilen, büyük veri setlerinden iç görüler oluşturabilen Cere Insight, kodlama bilgisi gerektirmeksizin gelişmiş LLM teknolojisi ve sorunsuz web entegrasyonuyla özelleştirilebilir chatbot oluşturma imkanı sunmasıyla fark yaratıyor. Ankara ve İstanbul’un yanı sıra Silikon Vadisi, Londra, Seul, Roterdam ve Malta’da ofisleri bulunan Cerebrum Tech, finans, sanayi, e-ticaret ve Web3 sektörlerinde de öncü faaliyetler yürütüyor.

“Hedefimiz global pazarda daha da güçlenmek”

Yapay zeka alanında Türkiye’nin lokomotif şirketlerinden biri haline gelen Cerebrum Tech’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “Cerebrum Tech olarak 2021 yılında yola çıkarken, ülkemizdeki teknoloji girişimciliği ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı ve uluslararası ölçekte başarılı bir yeni nesil teknoloji şirketi olmayı hedeflerimiz arasına koyduk. Boğaziçi Ventures ile yaptığımız anlaşmanın, hedeflerimize doğru çok değerli adımlar atmamızın önünü açacağına inanıyorum. Yapay zeka gibi geleceği şimdiden şekillendiren yeni nesil teknolojilere dair mevcut ürünlerimizi küresel pazarlara ölçekleyerek, inovatif çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Boğaziçi Ventures ve uluslararası yatırımcılara ek olarak geleceğin teknolojilerine yatırım yapan Inveo Ventures Coinvestment Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da Cerebrum Tech’in yatırımcıları arasında yer aldı. Ayrıca, Cerebrum Tech’in ilk yatırımcılarından olan Faruk Eczacıbaşı yatırım turuna katılarak bireysel yatırımcılar arasında Cerebrum Tech’e güç vermeye devam edecek.

“Portföyümüzün en önemli projeleri arasında olacak”

Teknolojiyi odağına alarak yenilikçi teknolojileri yakından takip eden Boğaziçi Ventures, son yıllarda önemli bir potansiyel ile büyümeye devam eden yapay zeka ve Web3.0 alanlarında Türkiye’nin en başarılı projelerinden biri olan Cerebrum Tech’in de yatırımcıları arasına katıldı. Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı Barış Özistek ise konuya ilişkin şunları kaydetti: “Boğaziçi Ventures disruptive innovation olarak tanımladığı teknoloji ile inşa edilmiş ve yapıcı-yıkım ile geleceği şekillendiren girişim projelerine yatırım yapma stratejisi ile 2023 yılında da hız kesmeden yeni yatırımlar yapmaya devam etti. BV Growth Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz ile yatırımcıları arasına katıldığımız Cerebrum Tech, portföyümüzün en önemli projeleri arasında şimdiden yerini aldı. Türkiye’nin lider alternatif varlık yönetimi şirketi olarak faaliyet gösteren Boğaziçi Ventures, geleneksel yatırım yönetimi anlayışı yerine değer katacak projelere odaklanarak geleceğe yatırım yapma misyonunu edinmiştir. Biz Boğaziçi Ventures olarak teknolojiye ve ülkemizdeki teknoloji girişimcilerine inanıyoruz. Tüm yatırımlarımızda sadece maddi kaynak aktarımı yapmak yerine ekip olarak portföy şirketlerimizin yolculuğunda onlarla beraber olmaya devam ediyor ve onları bilgi, tecrübe ve ağımızla destekliyoruz. Cerebrum Tech’in büyüme yolculuğunda destek vermeye devam ederken ülkemizin girişimcilik ekosisteminde yeni bir başarı hikayesini birlikte inşa edeceğimiz için çok mutluyuz.”