10 bin liralık destekte başvuru şartı aranmayacak

ANKARA(EKONOMİ)



AFAD’da yapılan açıklamada hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verilerine göre ödeme yapılacağı bildirildi.



Bu konuda; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan veriler dikkate alınacak.



Açıklamaya göre şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanarak ödemelere başlandı. Ödeme için e-devletten başvuru şartı aranmayacak. Ödemeler Ziraat Bankası’nda hesabı bulunanlara doğrudan yatırılacak, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına ödeme yapılacak.