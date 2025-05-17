10 ilde 11 ayrı organize uç örgütüne operasyon: 86 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 86 şüphelinin tutuklandığını belirterek, "İstanbul’da T.B. (tutuklandı) ve S.G’nin (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt), Diyarbakır’da Ş.T.’nin (tutuklandı), Ankara’da R.A.’nın (tutuklandı), Gaziantep’te S.Y.’nin (tutuklandı), Şanlıurfa’da M.A.’nın (tutuklandı), Samsun’da G.A.’nın (yurt dışı firar), Bursa’da C.A.’nın (tutuklandı), Kocaeli’de F.M.T.’nin (tutuklandı), Tekirdağ’da A.E.A.’nın (yurt dışı firar), Uşak’ta B.G.’nin (yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı 11 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır süren operasyonlarda T.B., Ş.T., R.A., S.Y., M.A., C.A. ve F.M.T., isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 142 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 86’sı tutuklandı. 44’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" bilgisini verdi.