10 ildeki konutların yarısından fazlası sigortasızdı

Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi. Sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin DASK verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde bulunan 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 55,4'ünün, yani 11 milyon 96 bin 931'inin Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Diğer bir deyişle konutların yüzde 44,6'sının deprem sigortası bulunmuyor.

Zorunlu Deprem Sigortası, yeniden gündeme geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün gece yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını söylemişti.

DASK verilerinden derlenen bilgilere göre, söz konusu 10 ilde, deprem öncesi toplam 2 milyon 175 bin adet konut yer alıyordu. Bu konutların yüzde 48,37'sinin (1 milyon 52 bin 245) deprem sigortası bulunurken, yarısından fazlasının sigortasız olduğu görülüyor. Sigortasız konutların oranı yüzde 51,63'ü (1 milyon 122 bin 755) buluyor.

En yüksek sigortalılık oranı Gaziantep'teydi

Söz konusu iller arasında en yüksek sigortalılık oranının yüzde 64,1 ile Gaziantep'te olduğu görüldü. Kentteki 339 bin konutun 217 bin 319'u sigortalıydı.

Gaziantep'i yüzde 59,2 ile Kilis, yüzde 53,3 ile Kahramanmaraş, yüzde 52,4 ile Şanlıurfa, yüzde 51,8 ile Malatya takip etti.

Sigortalılık oranı Adana'da yüzde 46,1, Adıyaman'da yüzde 44,4, Osmaniye'de yüzde 42,5, depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay'da yüzde 39,8, Diyarbakır'da ise yüzde 33,9 şeklindeydi. Diyarbakır'da her 3 konutta ikisinin sigortasız olması dikkati çekti.

Bu kentlerdeki deprem sigortası poliçe üretim tutarı 187 milyon 67,2 bin lira oldu.

Sigortalı konutların yüzde 31,7'si 1999 ve önce yapılmış

Bakan Murat Kurum, "Bugün yaşadığımız bu büyük afette yapılan konutlara baktığınızda, incelediğinizde yıkılan binaların yüzde 95'inin yine 1999-2000 öncesi yapılar olduğunu görüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

DASK verilerine göre, deprem sigortalı konutların sadece yüzde 3,85'ini 1975 ve öncesinde yapılmış binaların, yüzde 27,82'sini de 1976-1999 tarihli yapıların oluşturduğu görülüyor. Yani sigortalı konutların yüzde 31,67'si 1999 ve öncesine ait.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki konutların sigortalılık oranı şu şekildeydi:

İL KONUT SAYISI SİGORTALI KONUT SAYISI SİGORTALILIK ORANI (yüzde) PRİM (TL) Gaziantep 339.000 217.319 64,1 25.090.233 Kilis 25.000 14.789 59,2 1.568.192 Kahramanmaraş 210.000 112.026 53,3 22.385.014 Şanlıurfa 198.000 103.820 52,4 8.272.491 Malatya 188.000 97.411 51,8 27.735.184 Adana 479.000 220.624 46,1 31.867.443 Adıyaman 89.000 39.529 44,4 10.153.506 Osmaniye 101.000 42.885 42,5 9.525.807 Hatay 315.000 125.420 39,8 33.404.939 Diyarbakır 231.000 78.422 33,9 11.064.387

DASK yaptıranların sayısı arttı

Zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı 11.1 milyon adete ulaştı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı 13 Ocak 2023 itibarıyla 11 milyon 147 bin 148 adete ulaştı. Sigortalılıkların artmasıyla 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 55,60'ı deprem riskine karşı teminat altına alındı.

Zorunlu deprem sigortası 2023 yılı itibariyle betorname yapılar 3 bin 16 TL'ye diğer yapılar ise 2 bin 80 TL'ye yapılıyor.