1+1 eşyalı konut dolandırıcılığı! Ucuz ev tuzağına dikkat

Türkiye'de kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlara bir darbe de dolandırıcılardan geldi. İlan sitelerinde gerçek emlakçıların hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, sahte 1+1, eşyalı ucuz ev ilanlarıyla kapora alıyor.

Emlakçılar hedeflerinde

İlan siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. İlan sitelerinde kimlik ve meslek belgesi istenmesiyle beraber işleri zorlaşan kapora dolandırıcıları bu defa da emlakçıları hedef alıyor.

Dolandırıcılar ele geçirdikleri hesaplardan özellikle öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde uygun fiyata sahte ilanlar veriyor ve kapora topluyor.

20 şehirden dolandırıcılık ihbarı ulaştı

Emlakçılar tarafından durum ilan sitesine bildirildi. Sektör temsilcileri, konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Hakan Akçam benzer dolandırıcılık ihbarlarının 20 şehirden ulaştığını dile getirdi. Mynet'te yer alan habere göre dolandırıcılar, emlakçıların hesaplarını çaldılar ve piyasadan düşük bedelli sahte ilanlarını o hesaplardan yayınladılar. Uzun süredir ilan siteleriyle çalışan kayıtlı, ruhsatlı gerçek emlakçıların hesaplarının çalınması piyasada tedirginliğe neden oldu.

Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde çalışıyorlar

Dolandırıcılar, 1 oda 1 salon, eşyalı ve piyasasının çok altında kalan ilanları sitelere koyuyor.

Emlakçı Gürsel Güzelgün de konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve "İnternet sayfasında idareci olduğunu belirten bir beyefendi tarafından arandım. Sistemin yapay zekaya hazırlandığını ve kontrol yapmak istediklerini aktardılar" ifadelerini kullandı.

Emlakçı Güzelgün, dolandırıcıların ağırlıklı olarak öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde ilanlar verdiklerinin altını çizdi.

Hakan Akçam ise konuta ilişkin "Dolandırıcıların IBAN yoluyla para alıyorlar. Portalın yetkilileriyle görüştüğüm zaman Türkiye'nin 20-22 kentinde bu tip dolandırıcılık işlemi olduğunu belirttiler" açıklamasında bulundu.