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Ankara'da gelinlik denemesi için artık ücret alınacak

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhittin Köksal, artık gelinlik denemesinin ücretli olacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Ankara'da gelinlik denemesi için artık ücret alınacak
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Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik provalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını duyurdu.

Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünürken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını söylüyor.

Deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda o para fiyattan düşülecek.