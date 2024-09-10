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13 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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13 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli olarak bu kentin yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde 3 kişinin de arandığı belirtildi.

 

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