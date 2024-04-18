14 ilde FETÖ operasyonu: 60 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç-12' operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, "14 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-12” operasyonlarında şüphelilerin, örgütün sözde “Güncel Yapılanması” ve "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, Himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları, örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 milyon TL değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu."