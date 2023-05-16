14 Mayıs'ta İstanbul'da kim kazandı? Sandığa gitmeyen 1 milyondan fazla seçmen var!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar salt çoğunluğu sağlayamadı. İkinci tura kalan seçimde gözler bir kez daha büyük kentlere çevrildi.

Peki İstanbul'da yarışı hangi aday önde tamamladı? Seçimin sonucuna göre kritik bir konumda bulunan Sinan Oğan ne kadar oy aldı? Seçimden son anda çekildiğini açıklayan Muharrem İnce oy aldı mı?

İl seçim Kurulu birleştirme tutanakları bu sorulara yanıt verdi.

İl Seçim Birleştirme tutunaklarına göre;

İstanbul'da geçerli oy sayısı: 10 milyon 150 bin 710,

Kemal Kılıçdaroğlu 4 milyon 928 bin 408 oy,

Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin oy aldı.

Sinan Oğan 457 bin 568 oy, Muharrem İnce ise 25 bin 738 oy kazandı.

Bu sonuçlara göre, İstanbul'da yarışı önde tamamlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan arasındaki fark 190.408 oy.

İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 367 bin 598 seçmenin, 10 milyon 291 bin 303'ü sandığa gitti. Bu da İstanbul'da oy kullanmaya gitmeyen 1 milyon 76 bin 295 seçmenin bulunduğunu gösteriyor.