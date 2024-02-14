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14 Şubat 2024 son dakika depremler! En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Şubat tarihli son depremler listesi...

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14 Şubat 2024 son dakika depremler! En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Şubat son depremler listesi

Tarih      Saat   Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                     Çözüm Niteliği

2024.02.14 12:38:10  38.1258   36.9000        5.7      -.-  1.6  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)   İlksel

2024.02.14 12:37:47  36.2142   28.9253        9.8      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.14 12:28:08  37.6622   35.8378        5.4      -.-  1.3  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.02.14 11:56:43  35.7878   36.0283       19.5      -.-  4.2  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel

2024.02.14 11:30:54  37.9697   27.1020       12.2      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.14 10:56:27  36.3770   36.3110       10.1      -.-  3.1  3.2   GULOVA-KUMLU (HATAY)                              İlksel

2024.02.14 10:50:37  37.9557   36.2342       13.8      -.-  1.4  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.14 10:40:20  38.0843   36.7667       16.9      -.-  1.5  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.14 10:10:28  37.3095   37.0357        5.0      -.-  2.7  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.02.14 10:05:56  39.1073   42.3252       11.3      -.-  1.9  -.-   UCTEPE-BULANIK (MUS)                              İlksel

2024.02.14 09:50:36  39.5932   39.1777        6.2      -.-  2.3  -.-   MAKSUTUSAGI-KEMAH (ERZINCAN)                      İlksel

2024.02.14 08:58:49  37.2638   36.7767        2.3      -.-  1.8  -.-   SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.14 08:39:08  38.2710   37.6850        5.4      -.-  1.2  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.02.14 08:27:35  37.9380   36.0453        5.0      -.-  1.1  -.-   MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.02.14 08:03:29  38.6807   26.5413       13.0      -.-  2.2  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.02.14 07:36:16  40.2877   27.0295       12.8      -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.14 07:03:07  35.4568   27.1317       21.3      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.14 06:21:02  37.9782   27.1730        1.7      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.14 05:37:38  40.3007   27.0282       14.9      -.-  2.7  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.14 05:33:39  37.9008   36.6363        5.0      -.-  2.2  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.02.14 05:29:45  37.4488   37.1100        1.2      -.-  1.4  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.14 05:22:43  36.0485   29.2923        7.3      -.-  1.3  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.02.14 05:06:22  37.9687   37.8553        9.1      -.-  1.4  -.-   KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 İlksel

2024.02.14 04:24:32  38.3740   26.7137        7.6      -.-  1.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.02.14 02:58:46  40.3005   27.0303       16.0      -.-  1.7  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.14 02:43:41  40.8330   28.3207       17.4      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.02.14 01:59:41  38.1942   37.8455        2.5      -.-  1.7  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.02.14 01:13:15  38.3830   38.7525        7.4      -.-  1.8  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.02.14 01:04:19  37.0045   27.7252        7.8      -.-  1.9  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel

2024.02.14 01:03:21  40.2993   27.0270       11.2      -.-  1.2  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.14 01:03:02  40.2850   27.0263       12.1      -.-  1.9  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.14 00:44:31  36.3138   36.1918        5.0      -.-  1.1  -.-   ANAYAZI-(HATAY)                                   İlksel

2024.02.14 00:31:37  40.2977   27.0220       11.2      -.-  2.0  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.14 00:11:49  35.7915   25.4990        5.2      -.-  3.2  3.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.02.14 00:04:05  38.0788   42.1590        7.4      -.-  2.4  -.-   KIRAZLI-SIRVAN (SIIRT)                            İlksel

AFAD 14 Şubat son depremler listesi

Tarih(TS)             Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer         

2024-02-14 13:55:22       38.985   31.12944              7.0          ML         1.2          Emirdağ (Afyonkarahisar)          

2024-02-14 12:40:21       40.72389              31.70194              8.3          ML         1.0          Merkez (Bolu) 

2024-02-14 12:37:46       36.10694              28.93056              6.7          ML         1.8          Akdeniz - [39.72 km] Kaş (Antalya)        

2024-02-14 11:56:44       35.73417              36.06444              13.9       MW       4.2          Lazkiye (Suriye) - [15.38 km] Yayladağı (Hatay)               

2024-02-14 11:43:47       37.12167              36.25972              7.5          ML         1.3          Merkez (Osmaniye)      

2024-02-14 11:30:56       37.97917              27.10694              6.55       ML         2.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.46 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-14 11:03:58       39.19083              34.13667              7.0          ML         1.0          Merkez (Kırşehir)           

2024-02-14 10:56:29       36.47361              36.27167              7.65       ML         3.2          Belen (Hatay)   

2024-02-14 10:50:39       37.865   36.14194              7.0          ML         1.5          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-14 10:10:29       37.31694              37.07222              7.0          ML         2.9          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-02-14 10:05:56       39.04083              42.43528              7.0          ML         1.6          Bulanık (Muş)  

2024-02-14 09:50:37       39.52306              39.19917              6.96       ML         2.1          Kemah (Erzincan)           

2024-02-14 08:58:49       37.25889              36.77389              7.0          ML         2.3          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-02-14 08:39:07       38.27889              37.85972              9.7          ML         1.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-14 08:19:47       38.23417              37.43694              7.13       ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-14 08:03:30       38.68556              26.58056              7.0          ML         2.0          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.36 km] Karaburun (İzmir)          

2024-02-14 07:57:52       38.23306              38.91056              7.0          ML         1.4          Pütürge (Malatya)         

2024-02-14 07:36:16       40.28806              27.00306              7.14       ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-14 07:25:06       39.51028              32.98361              11.28     ML         1.4          Bala (Ankara)   

2024-02-14 07:03:10       35.57389              27.27306              16.65     ML         2.2          Akdeniz - [125.32 km] Datça (Muğla)    

2024-02-14 06:39:03       38.19528              38.02472              7.47       ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-14 06:27:44       38.24444              38.81667              4.57       ML         1.4          Pütürge (Malatya)         

2024-02-14 06:24:34       38.82389              37.42639              6.18       ML         1.5          Gürün (Sivas)   

2024-02-14 06:21:03       37.97083              27.175   5.44       ML         1.9          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.86 km] Menderes (İzmir) 

2024-02-14 06:18:03       37.95389              27.21889              5.96       ML         1.4          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.92 km] Selçuk (İzmir)   

2024-02-14 06:15:24       38.40278              42.81528              7.0          ML         1.3          Gevaş (Van)     

2024-02-14 05:37:38       40.27944              27.01167              10.46     ML         2.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-14 05:33:40       37.80083              36.605   6.76       ML         2.4          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-02-14 05:29:44       37.47194              37.1475                3.54       ML         1.7          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-14 05:06:23       37.86667              37.83444              7.0          ML         1.5          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-02-14 04:24:32       38.38861              26.75222              8.54       ML         1.7          Urla (İzmir)        

2024-02-14 03:41:20       37.02222              27.96667              6.99       ML         1.1          Milas (Muğla)   

2024-02-14 03:22:40       38.13056              37.74472              7.0          ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-14 03:21:59       37.33278              29.44667              6.9          ML         1.3          Acıpayam (Denizli)         

2024-02-14 03:04:02       37.69167              36.11944              7.0          ML         1.4          Sumbas (Osmaniye)     

2024-02-14 02:58:47       40.29167              27.00694              5.21       ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-14 02:43:41       40.81333              28.34     7.01       ML         2.2          Marmara Denizi - [25.49 km] Büyükçekmece (İstanbul)           

2024-02-14 02:17:56       37.85556              37.76861              13.1       ML         1.3          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-02-14 01:59:41       38.165   37.8375                9.97       ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-14 01:19:43       38.42944              39.11861              10.02     ML         1.3          Sivrice (Elazığ)  

2024-02-14 01:13:15       38.26722              38.75306              8.17       ML         1.9          Pütürge (Malatya)         

2024-02-14 01:04:20       37.00861              27.74     6.88       ML         1.7          Bodrum (Muğla)             

2024-02-14 01:03:22       40.29417              27.00778              6.79       ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-14 01:03:02       40.28472              27.01028              7.15       ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-14 00:59:08       38.125   38.16389              7.01       ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-14 00:58:01       40.29139              27.02917              7.08       ML         1.0          Biga (Çanakkale)             

2024-02-14 00:44:30       36.35889              36.14417              7.24       ML         1.6          Antakya (Hatay)             

2024-02-14 00:42:17       40.21056              27.03028              7.03       ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-02-14 00:31:37       40.28528              27.02194              6.97       ML         1.7          Biga (Çanakkale)             

2024-02-14 00:16:07       38.87222              26.12389              7.0          ML         1.5          Ege Denizi - [34.32 km] Karaburun (İzmir)