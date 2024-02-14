14 Şubat 2024 son dakika depremler! En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?
Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Şubat tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.02.14 12:38:10 38.1258 36.9000 5.7 -.- 1.6 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 12:37:47 36.2142 28.9253 9.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.14 12:28:08 37.6622 35.8378 5.4 -.- 1.3 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.02.14 11:56:43 35.7878 36.0283 19.5 -.- 4.2 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2024.02.14 11:30:54 37.9697 27.1020 12.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.14 10:56:27 36.3770 36.3110 10.1 -.- 3.1 3.2 GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2024.02.14 10:50:37 37.9557 36.2342 13.8 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 10:40:20 38.0843 36.7667 16.9 -.- 1.5 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 10:10:28 37.3095 37.0357 5.0 -.- 2.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 10:05:56 39.1073 42.3252 11.3 -.- 1.9 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS) İlksel
2024.02.14 09:50:36 39.5932 39.1777 6.2 -.- 2.3 -.- MAKSUTUSAGI-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.02.14 08:58:49 37.2638 36.7767 2.3 -.- 1.8 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 08:39:08 38.2710 37.6850 5.4 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.14 08:27:35 37.9380 36.0453 5.0 -.- 1.1 -.- MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.14 08:03:29 38.6807 26.5413 13.0 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.14 07:36:16 40.2877 27.0295 12.8 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 07:03:07 35.4568 27.1317 21.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.14 06:21:02 37.9782 27.1730 1.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.14 05:37:38 40.3007 27.0282 14.9 -.- 2.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 05:33:39 37.9008 36.6363 5.0 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 05:29:45 37.4488 37.1100 1.2 -.- 1.4 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 05:22:43 36.0485 29.2923 7.3 -.- 1.3 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.02.14 05:06:22 37.9687 37.8553 9.1 -.- 1.4 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.14 04:24:32 38.3740 26.7137 7.6 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.14 02:58:46 40.3005 27.0303 16.0 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 02:43:41 40.8330 28.3207 17.4 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.02.14 01:59:41 38.1942 37.8455 2.5 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.14 01:13:15 38.3830 38.7525 7.4 -.- 1.8 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.02.14 01:04:19 37.0045 27.7252 7.8 -.- 1.9 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.02.14 01:03:21 40.2993 27.0270 11.2 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 01:03:02 40.2850 27.0263 12.1 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 00:44:31 36.3138 36.1918 5.0 -.- 1.1 -.- ANAYAZI-(HATAY) İlksel
2024.02.14 00:31:37 40.2977 27.0220 11.2 -.- 2.0 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 00:11:49 35.7915 25.4990 5.2 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.14 00:04:05 38.0788 42.1590 7.4 -.- 2.4 -.- KIRAZLI-SIRVAN (SIIRT) İlksel
AFAD 14 Şubat son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-14 13:55:22 38.985 31.12944 7.0 ML 1.2 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-02-14 12:40:21 40.72389 31.70194 8.3 ML 1.0 Merkez (Bolu)
2024-02-14 12:37:46 36.10694 28.93056 6.7 ML 1.8 Akdeniz - [39.72 km] Kaş (Antalya)
2024-02-14 11:56:44 35.73417 36.06444 13.9 MW 4.2 Lazkiye (Suriye) - [15.38 km] Yayladağı (Hatay)
2024-02-14 11:43:47 37.12167 36.25972 7.5 ML 1.3 Merkez (Osmaniye)
2024-02-14 11:30:56 37.97917 27.10694 6.55 ML 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.46 km] Menderes (İzmir)
2024-02-14 11:03:58 39.19083 34.13667 7.0 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2024-02-14 10:56:29 36.47361 36.27167 7.65 ML 3.2 Belen (Hatay)
2024-02-14 10:50:39 37.865 36.14194 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-02-14 10:10:29 37.31694 37.07222 7.0 ML 2.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-14 10:05:56 39.04083 42.43528 7.0 ML 1.6 Bulanık (Muş)
2024-02-14 09:50:37 39.52306 39.19917 6.96 ML 2.1 Kemah (Erzincan)
2024-02-14 08:58:49 37.25889 36.77389 7.0 ML 2.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-14 08:39:07 38.27889 37.85972 9.7 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-02-14 08:19:47 38.23417 37.43694 7.13 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-14 08:03:30 38.68556 26.58056 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.36 km] Karaburun (İzmir)
2024-02-14 07:57:52 38.23306 38.91056 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-02-14 07:36:16 40.28806 27.00306 7.14 ML 1.3 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 07:25:06 39.51028 32.98361 11.28 ML 1.4 Bala (Ankara)
2024-02-14 07:03:10 35.57389 27.27306 16.65 ML 2.2 Akdeniz - [125.32 km] Datça (Muğla)
2024-02-14 06:39:03 38.19528 38.02472 7.47 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-14 06:27:44 38.24444 38.81667 4.57 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-02-14 06:24:34 38.82389 37.42639 6.18 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-02-14 06:21:03 37.97083 27.175 5.44 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.86 km] Menderes (İzmir)
2024-02-14 06:18:03 37.95389 27.21889 5.96 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.92 km] Selçuk (İzmir)
2024-02-14 06:15:24 38.40278 42.81528 7.0 ML 1.3 Gevaş (Van)
2024-02-14 05:37:38 40.27944 27.01167 10.46 ML 2.3 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 05:33:40 37.80083 36.605 6.76 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-02-14 05:29:44 37.47194 37.1475 3.54 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-14 05:06:23 37.86667 37.83444 7.0 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-02-14 04:24:32 38.38861 26.75222 8.54 ML 1.7 Urla (İzmir)
2024-02-14 03:41:20 37.02222 27.96667 6.99 ML 1.1 Milas (Muğla)
2024-02-14 03:22:40 38.13056 37.74472 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-14 03:21:59 37.33278 29.44667 6.9 ML 1.3 Acıpayam (Denizli)
2024-02-14 03:04:02 37.69167 36.11944 7.0 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)
2024-02-14 02:58:47 40.29167 27.00694 5.21 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 02:43:41 40.81333 28.34 7.01 ML 2.2 Marmara Denizi - [25.49 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2024-02-14 02:17:56 37.85556 37.76861 13.1 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-02-14 01:59:41 38.165 37.8375 9.97 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-14 01:19:43 38.42944 39.11861 10.02 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2024-02-14 01:13:15 38.26722 38.75306 8.17 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-02-14 01:04:20 37.00861 27.74 6.88 ML 1.7 Bodrum (Muğla)
2024-02-14 01:03:22 40.29417 27.00778 6.79 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 01:03:02 40.28472 27.01028 7.15 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 00:59:08 38.125 38.16389 7.01 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-14 00:58:01 40.29139 27.02917 7.08 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 00:44:30 36.35889 36.14417 7.24 ML 1.6 Antakya (Hatay)
2024-02-14 00:42:17 40.21056 27.03028 7.03 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 00:31:37 40.28528 27.02194 6.97 ML 1.7 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 00:16:07 38.87222 26.12389 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [34.32 km] Karaburun (İzmir)