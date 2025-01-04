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14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı! Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak'ta doğum yapan 14 yaşındaki çocuk ile bebeğinin, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla devlet himayesine alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı! Bakanlıktan açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında "Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu olayın emniyet birimlerine ihbar edilmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği bildirilen açıklamada, "14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

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