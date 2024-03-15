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15 Mart 2024 son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 15 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Mart tarihli son depremler listesi...

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15 Mart 2024 son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.15 13:08:49  36.1980   33.6978        0.0      -.-  1.2  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel

2024.03.15 12:14:35  38.5160   37.4523       12.1      -.-  1.1  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.15 11:09:52  37.4297   36.7435        5.9      -.-  1.7  -.-   AVSARLI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.15 10:46:02  38.0512   36.5057        5.0      -.-  2.0  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.15 10:15:35  38.0655   37.5320        9.7      -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.15 09:54:54  40.8403   31.5175        5.7      -.-  2.2  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel

2024.03.15 09:09:01  40.8902   35.1505       12.4      -.-  2.0  -.-   IMIRLER-GUMUSHACIKOY (AMASYA)                     İlksel

2024.03.15 08:51:27  38.1472   36.9910        5.0      -.-  2.1  -.-   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.15 08:32:08  38.8118   37.3785        5.0      -.-  1.8  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.03.15 07:15:10  37.9705   27.1193        4.3      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.15 06:41:22  38.0057   36.4768        5.4      -.-  1.8  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.15 06:31:33  40.0327   40.0343       18.3      -.-  1.9  -.-   AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN)                    İlksel

2024.03.15 05:52:41  37.0260   29.1465       17.0      -.-  1.1  -.-   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel

2024.03.15 05:50:29  40.0090   41.3043       10.8      -.-  1.9  -.-   YAKUTIYE (ERZURUM)                                İlksel

2024.03.15 05:19:41  38.0000   36.4200        4.9      -.-  2.4  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.15 05:03:22  38.4595   37.2822        5.0      -.-  1.4  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.15 05:02:07  38.2645   37.2995        2.4      -.-  1.4  -.-   SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.15 04:56:24  40.1800   31.7942        5.4      -.-  1.8  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.03.15 04:34:47  39.3190   34.1590        5.2      -.-  2.0  -.-   KORPINAR-(KIRSEHIR)                               İlksel

2024.03.15 04:25:58  37.8808   27.6628       18.4      -.-  1.4  -.-   OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                       İlksel

2024.03.15 03:58:26  36.5382   28.7080       20.9      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.15 03:34:22  37.0167   29.0502       20.6      -.-  1.2  -.-   NARLI-DALAMAN (MUGLA)                             İlksel

2024.03.15 02:56:53  38.2955   37.8007        8.7      -.-  1.4  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.15 02:33:29  36.4348   33.6405       13.5      -.-  1.6  -.-   KARGICAK-SILIFKE (MERSIN)                         İlksel

2024.03.15 02:31:05  38.0773   36.6797        7.7      -.-  1.3  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.15 02:10:20  38.2033   36.2058        5.4      -.-  1.1  -.-   AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.03.15 01:54:21  37.0027   28.4763       11.2      -.-  1.1  -.-   ESENTEPE-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.03.15 01:50:52  39.2418   27.8045        5.4      -.-  1.5  -.-   BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel

2024.03.15 00:07:43  38.4530   38.9928        5.0      -.-  1.6  -.-   ORTACALI-(ELAZIG)                                 İlksel

 AFAD 15 Mart son depremler listesi

Tarih            Saat         Enlem    Boylam   Derinlik(Km)         Tip     Büyüklük     Yer   

2024-03-15 13:04:12    39.52083    29.95028    7.0     ML    1.2     Merkez (Kütahya)

2024-03-15 12:59:15    38.48528    34.105        7.07   ML    1.0     Merkez (Aksaray)

2024-03-15 12:53:23    39.11333    27.61778    6.99   ML    1.2     Soma (Manisa)

2024-03-15 12:25:26    37.98583    28.0275      7.0     ML    0.9     Köşk (Aydın)       

2024-03-15 12:14:32    38.33389    37.5075      7.0     ML    1.7     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-15 12:06:05    38.31361    38.70889    11.25 ML    1.3     Battalgazi (Malatya)      

2024-03-15 12:06:03    37.72417    37.50444    7.0     ML    1.3     Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-03-15 12:01:56    37.505        37.18306    7.0     ML    1.7     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-15 11:54:45    38.15917    37.39056    7.0     ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-15 11:53:23    37.83722    36.45944    7.0     ML    1.3     Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-03-15 11:32:44    39.88528    28.8375      5.74   ML    1.9     Orhaneli (Bursa)  

2024-03-15 11:09:52    37.41444    36.79 6.97   ML    1.7     Türkoğlu (Kahramanmaraş)    

2024-03-15 11:04:01    38.72306    25.58556    7.07   ML    1.8     Ege Denizi - [70.95 km] Karaburun (İzmir)

2024-03-15 10:46:02    38.07944    36.55639    7.0     ML    2.2     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-03-15 10:16:41    37.41833    44.00444    7.24   ML    2.6     Yüksekova (Hakkari)     

2024-03-15 09:54:54    40.81806    31.48889    7.0     ML    1.7     Yığılca (Düzce)     

2024-03-15 09:52:52    37.97694    39.50944    7.0     ML    1.2     Çermik (Diyarbakır)       

2024-03-15 09:09:06    40.80444    34.77722    7.0     ML    1.0     Dodurga (Çorum)         

2024-03-15 08:54:26    39.08361    42.12083    7.0     ML    2.2     Bulanık (Muş)      

2024-03-15 08:51:29    38.09056    36.97028    6.47   ML    2.1     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-03-15 08:43:58    38.83417    37.43917    7.0     ML    1.5     Gürün (Sivas)       

2024-03-15 08:32:08    38.82611    37.36694    6.85   ML    1.7     Gürün (Sivas)       

2024-03-15 08:23:34    37.33778    37.10056    7.0     ML    1.5     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-15 07:54:51    38.13611    38.50806    7.0     ML    0.9     Sincik (Adıyaman)         

2024-03-15 07:35:07    38.04889    37.71972    7.04   ML    1.6     Doğanşehir (Malatya)   

2024-03-15 07:15:10    37.98028    27.14278    8.97   ML    1.4     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.15 km] Menderes (İzmir)

2024-03-15 06:41:22    38.02694    36.42028    7.1     ML    1.9     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-03-15 06:31:34    40.04389    40.04389    7.03   ML    1.5     Otlukbeli (Erzincan)       

2024-03-15 05:50:30    40.00083    41.32778    7.0     ML    1.8     Yakutiye (Erzurum)       

2024-03-15 05:19:41    38.00917    36.39417    7.0     ML    2.4     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-03-15 05:15:06    38.10361    37.82222    10.64 ML    1.3     Doğanşehir (Malatya)   

2024-03-15 05:03:23    38.45944    37.30861    7.0     ML    1.5     Darende (Malatya)        

2024-03-15 05:02:08    38.24778    37.35917    7.03   ML    1.4     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-15 04:56:23    40.19417    31.73944    7.16   ML    1.4     Beypazarı (Ankara)        

2024-03-15 04:34:47    39.33694    34.16722    7.03   ML    2.0     Merkez (Kırşehir) 

2024-03-15 02:56:53    38.27056    37.79306    10.16 ML    1.5     Akçadağ (Malatya)       

2024-03-15 02:56:39    38.20722    38.13528    7.0     ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-15 02:31:04    38.06444    36.6275      7.05   ML    1.5     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-03-15 01:05:25    38.19167    27.56833    7.0     ML    1.4     Bayındır (İzmir)    

2024-03-15 01:00:45    40.35222    43.23889    7.0     ML    1.1     Digor (Kars)         

2024-03-15 00:07:43    38.41889    38.95111    14.68 ML    1.6     Baskil (Elazığ)