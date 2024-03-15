15 Mart 2024 son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.15 13:08:49 36.1980 33.6978 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.03.15 12:14:35 38.5160 37.4523 12.1 -.- 1.1 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.15 11:09:52 37.4297 36.7435 5.9 -.- 1.7 -.- AVSARLI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.15 10:46:02 38.0512 36.5057 5.0 -.- 2.0 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.15 10:15:35 38.0655 37.5320 9.7 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.15 09:54:54 40.8403 31.5175 5.7 -.- 2.2 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2024.03.15 09:09:01 40.8902 35.1505 12.4 -.- 2.0 -.- IMIRLER-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel

2024.03.15 08:51:27 38.1472 36.9910 5.0 -.- 2.1 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.15 08:32:08 38.8118 37.3785 5.0 -.- 1.8 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.15 07:15:10 37.9705 27.1193 4.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.15 06:41:22 38.0057 36.4768 5.4 -.- 1.8 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.15 06:31:33 40.0327 40.0343 18.3 -.- 1.9 -.- AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel

2024.03.15 05:52:41 37.0260 29.1465 17.0 -.- 1.1 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2024.03.15 05:50:29 40.0090 41.3043 10.8 -.- 1.9 -.- YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel

2024.03.15 05:19:41 38.0000 36.4200 4.9 -.- 2.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.15 05:03:22 38.4595 37.2822 5.0 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.15 05:02:07 38.2645 37.2995 2.4 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.15 04:56:24 40.1800 31.7942 5.4 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.03.15 04:34:47 39.3190 34.1590 5.2 -.- 2.0 -.- KORPINAR-(KIRSEHIR) İlksel

2024.03.15 04:25:58 37.8808 27.6628 18.4 -.- 1.4 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2024.03.15 03:58:26 36.5382 28.7080 20.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.15 03:34:22 37.0167 29.0502 20.6 -.- 1.2 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2024.03.15 02:56:53 38.2955 37.8007 8.7 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.15 02:33:29 36.4348 33.6405 13.5 -.- 1.6 -.- KARGICAK-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.03.15 02:31:05 38.0773 36.6797 7.7 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.15 02:10:20 38.2033 36.2058 5.4 -.- 1.1 -.- AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2024.03.15 01:54:21 37.0027 28.4763 11.2 -.- 1.1 -.- ESENTEPE-ULA (MUGLA) İlksel

2024.03.15 01:50:52 39.2418 27.8045 5.4 -.- 1.5 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2024.03.15 00:07:43 38.4530 38.9928 5.0 -.- 1.6 -.- ORTACALI-(ELAZIG) İlksel

AFAD 15 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-15 13:04:12 39.52083 29.95028 7.0 ML 1.2 Merkez (Kütahya)

2024-03-15 12:59:15 38.48528 34.105 7.07 ML 1.0 Merkez (Aksaray)

2024-03-15 12:53:23 39.11333 27.61778 6.99 ML 1.2 Soma (Manisa)

2024-03-15 12:25:26 37.98583 28.0275 7.0 ML 0.9 Köşk (Aydın)

2024-03-15 12:14:32 38.33389 37.5075 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-15 12:06:05 38.31361 38.70889 11.25 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)

2024-03-15 12:06:03 37.72417 37.50444 7.0 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-03-15 12:01:56 37.505 37.18306 7.0 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-15 11:54:45 38.15917 37.39056 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-15 11:53:23 37.83722 36.45944 7.0 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-03-15 11:32:44 39.88528 28.8375 5.74 ML 1.9 Orhaneli (Bursa)

2024-03-15 11:09:52 37.41444 36.79 6.97 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-15 11:04:01 38.72306 25.58556 7.07 ML 1.8 Ege Denizi - [70.95 km] Karaburun (İzmir)

2024-03-15 10:46:02 38.07944 36.55639 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-15 10:16:41 37.41833 44.00444 7.24 ML 2.6 Yüksekova (Hakkari)

2024-03-15 09:54:54 40.81806 31.48889 7.0 ML 1.7 Yığılca (Düzce)

2024-03-15 09:52:52 37.97694 39.50944 7.0 ML 1.2 Çermik (Diyarbakır)

2024-03-15 09:09:06 40.80444 34.77722 7.0 ML 1.0 Dodurga (Çorum)

2024-03-15 08:54:26 39.08361 42.12083 7.0 ML 2.2 Bulanık (Muş)

2024-03-15 08:51:29 38.09056 36.97028 6.47 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-15 08:43:58 38.83417 37.43917 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas)

2024-03-15 08:32:08 38.82611 37.36694 6.85 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2024-03-15 08:23:34 37.33778 37.10056 7.0 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-15 07:54:51 38.13611 38.50806 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)

2024-03-15 07:35:07 38.04889 37.71972 7.04 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-15 07:15:10 37.98028 27.14278 8.97 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.15 km] Menderes (İzmir)

2024-03-15 06:41:22 38.02694 36.42028 7.1 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-15 06:31:34 40.04389 40.04389 7.03 ML 1.5 Otlukbeli (Erzincan)

2024-03-15 05:50:30 40.00083 41.32778 7.0 ML 1.8 Yakutiye (Erzurum)

2024-03-15 05:19:41 38.00917 36.39417 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-15 05:15:06 38.10361 37.82222 10.64 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-15 05:03:23 38.45944 37.30861 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya)

2024-03-15 05:02:08 38.24778 37.35917 7.03 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-15 04:56:23 40.19417 31.73944 7.16 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)

2024-03-15 04:34:47 39.33694 34.16722 7.03 ML 2.0 Merkez (Kırşehir)

2024-03-15 02:56:53 38.27056 37.79306 10.16 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)

2024-03-15 02:56:39 38.20722 38.13528 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-15 02:31:04 38.06444 36.6275 7.05 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-15 01:05:25 38.19167 27.56833 7.0 ML 1.4 Bayındır (İzmir)

2024-03-15 01:00:45 40.35222 43.23889 7.0 ML 1.1 Digor (Kars)

2024-03-15 00:07:43 38.41889 38.95111 14.68 ML 1.6 Baskil (Elazığ)