15 Temmuz'da rehin alınmıştı: Emekli Albay Güven Şağban yaşamını yitirdi

15 Temmuz darbe girişiminde öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtulan Emekli Albay Güven Şağban hayatını kaybetti.

Güven Şağban kimdir?

Güven Şağban, 1969 Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Ankara’da, Ortaokul ve Liseyi Kütahya’nın Simav İlçesinde tamamlamıştır. 1990 yılında Kara Harp Okulundan, 2000 yılında ise Kara Harp Akademisinden mezun olan Güven Şağban, Jandarma Subayı olarak görev yapmıştır. Takım, Bölük, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kurmay Subay olarak hizmet vermiş, ayrıca Plan Subayı, Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

2007-2008 yıllarında İtalyan Güvenlik Akademisini tamamlamış ve 2011-2013 yılları arasında Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde üye olarak görev yapmıştır. Güven Şağban, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Plan ve Güvenlik Daire Başkanı iken, 15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınmış ve gazi olmuştur.

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan Güven Şağban, aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde “Kamu Yönetimi” alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin Daire Başkanı iken 2017 yılında Kurmay Albay rütbesinde emekliye ayrılan Güven Şağban, Ankara Barosuna kayıtlıdır.

Güven Şağban, VIP Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun kurucusudur. Evli ve iki erkek çocuk sahibi olan Şağban, İngilizce ve İtalyanca dillerini bilmektedir.