  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 16 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 45 şüpheli yakalandı
Takip Et

16 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 45 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
16 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 45 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, tek hedeflerinin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.


Operasyonlarda 45 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu kaydetti.


Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Bitcoin'de 4 ayın en büyük düşüşü yaşanıyorBitcoin'de 4 ayın en büyük düşüşü yaşanıyorEkonomi

 

Sıfır otomobil kampanyaları işe yaramadı, yaşlı araçlara talep artıyorSıfır otomobil kampanyaları işe yaramadı, yaşlı araçlara talep artıyorEkonomi

 

Meteorolojiden son rapor: Yağışlı hava yurt genelinde etkili olacakMeteorolojiden son rapor: Yağışlı hava yurt genelinde etkili olacakGündem

 