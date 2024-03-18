18 Mart 2024 son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.18 11:55:57 38.5047 39.3170 5.0 -.- 2.0 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.03.18 11:43:44 38.4148 37.4537 5.4 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.18 11:39:02 38.0815 36.5262 7.8 -.- 2.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.18 11:16:33 40.4355 28.9022 2.8 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.18 11:12:23 40.4293 28.8615 5.2 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.18 11:11:13 40.4360 28.9035 5.0 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.18 11:07:40 40.4232 28.8428 5.3 -.- 0.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.18 11:06:33 40.4272 28.8960 5.3 -.- 0.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.18 11:06:17 40.4388 28.8843 3.9 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.18 11:05:43 40.4342 28.8092 2.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.18 11:05:32 40.4488 28.8158 5.0 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2024.03.18 11:05:24)

2024.03.18 11:00:28 37.8647 36.1690 21.3 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.03.18 09:24:47 37.9057 38.2410 11.5 -.- 1.4 -.- KOCALI-(ADIYAMAN) İlksel

2024.03.18 09:03:37 40.4377 28.8912 2.9 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.18 08:36:32 36.6527 27.0657 6.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2024.03.18 08:12:09 38.5950 27.1548 9.0 -.- 1.9 -.- GOKTEPE-MENEMEN (IZMIR) İlksel

2024.03.18 07:14:17 37.1302 36.7265 7.6 -.- 1.8 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.03.18 06:50:40 40.4148 28.8342 6.5 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.03.18 06:30:03 37.0135 28.2857 5.0 -.- 1.1 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2024.03.18 06:11:23 37.7722 35.8638 24.7 -.- 1.3 -.- KISACIKLI-FEKE (ADANA) İlksel

2024.03.18 06:11:21 37.5680 36.3140 2.5 -.- 1.3 -.- CICEKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.18 05:55:04 38.4572 37.3822 5.0 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) REVIZE01 (2024.03.18 05:55:04)

2024.03.18 04:45:18 38.1527 38.7045 12.3 -.- 1.2 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.03.18 04:39:29 37.0772 29.0333 4.5 -.- 1.1 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.18 04:34:46 36.6675 36.1380 8.7 -.- 2.0 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2024.03.18 04:11:51 39.0350 27.4953 8.7 -.- 1.6 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR) İlksel

2024.03.18 03:40:02 37.0258 29.0255 7.3 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.18 03:32:55 37.6745 28.8850 9.2 -.- 1.6 -.- YAHSILER-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2024.03.18 03:27:59 38.4568 37.4848 10.2 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.18 02:43:11 38.5288 38.3227 16.3 -.- 1.2 -.- TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2024.03.18 02:40:33 40.6447 43.9243 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2024.03.18 02:27:36 37.0765 29.0212 8.8 -.- 0.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.18 02:14:24 38.3815 38.9210 5.0 -.- 1.4 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.03.18 01:54:07 38.1400 38.4182 5.0 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.03.18 01:53:45 37.1310 29.1183 5.2 -.- 1.8 -.- KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2024.03.18 01:48:59 37.0520 28.3942 11.4 -.- 1.5 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2024.03.18 01:40:04 38.1398 38.4153 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.03.18 01:16:50 38.5515 40.6585 11.2 -.- 1.4 -.- SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2024.03.18 01:01:36 36.6122 27.7783 80.5 -.- 3.1 2.8 DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2024.03.18 00:37:59 38.4185 37.2960 2.1 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.18 00:35:08 37.0823 29.0490 8.1 -.- 1.8 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2024.03.18 00:10:56 38.0922 37.1932 8.6 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 18 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-18 11:43:44 38.41667 37.46917 7.0 ML 1.8 Darende (Malatya)

2024-03-18 11:39:02 38.07444 36.59528 7.03 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-18 11:17:00 40.20278 42.09194 7.0 ML 2.1 Horasan (Erzurum)

2024-03-18 11:05:23 40.47833 28.82 11.57 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.87 km] Armutlu (Yalova)

2024-03-18 11:00:30 37.79889 36.16611 7.02 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)

2024-03-18 10:50:45 41.86611 27.405 11.0 ML 1.0 Merkez (Kırklareli)

2024-03-18 09:24:45 38.00917 38.16583 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-18 08:29:57 38.27 38.1925 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-18 08:12:10 38.56833 27.135 9.75 ML 1.7 Menemen (İzmir)

2024-03-18 07:29:51 38.08806 37.75278 8.7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-18 07:14:16 37.13472 36.66889 7.0 ML 2.0 İslahiye (Gaziantep)

2024-03-18 06:51:11 37.74722 35.87278 7.1 ML 1.2 Feke (Adana)

2024-03-18 06:50:40 40.42722 28.81833 6.57 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.51 km] Mudanya (Bursa)

2024-03-18 06:30:03 37.035 28.27417 7.0 ML 0.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.61 km] Menteşe (Muğla)

2024-03-18 06:21:08 38.23444 38.18917 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-18 06:11:24 37.83222 35.83861 7.0 ML 1.1 Feke (Adana)

2024-03-18 05:55:02 38.35056 37.51722 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-18 04:45:18 38.17556 38.68611 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)

2024-03-18 04:39:30 37.03417 29.02 7.0 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-18 04:34:46 36.69806 36.13611 6.94 ML 2.1 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.28 km] İskenderun (Hatay)

2024-03-18 04:11:53 38.95833 27.51889 6.76 ML 1.3 Akhisar (Manisa)

2024-03-18 03:41:46 38.11083 38.46528 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)

2024-03-18 03:40:01 37.04278 29.00722 7.07 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-18 03:32:53 37.61528 28.94056 6.33 ML 1.5 Tavas (Denizli)

2024-03-18 03:27:58 38.40028 37.52583 6.52 ML 1.5 Darende (Malatya)

2024-03-18 02:43:15 38.03417 37.66889 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-18 02:42:25 36.72472 25.62861 5.92 ML 1.9 Ege Denizi

2024-03-18 02:40:35 40.76694 43.81806 7.17 ML 1.6 Shirak (Ermenistan) - [09.99 km] Akyaka (Kars)

2024-03-18 02:27:36 37.02417 28.99556 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-18 02:14:24 38.24222 38.92472 5.39 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2024-03-18 02:00:01 37.87 36.41667 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-18 01:54:08 38.08528 38.39472 7.0 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-18 01:53:45 37.02389 29.03278 7.0 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-18 01:48:59 37.06361 28.36222 7.0 ML 1.2 Ula (Muğla)

2024-03-18 01:46:05 38.10222 38.41056 7.51 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-18 01:40:05 38.08583 38.38361 7.0 ML 2.6 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-18 01:34:24 34.35278 26.46722 15.0 ML 2.8 Akdeniz - [274.58 km] Datça (Muğla)

2024-03-18 01:16:50 38.57556 40.735 7.0 ML 1.2 Lice (Diyarbakır)

2024-03-18 01:01:38 36.61917 27.80583 70.82 ML 2.8 Ege Denizi, Sömbeki Adası (Simi) - [16.06 km] Datça (Muğla)

2024-03-18 00:37:58 38.305 37.40806 6.84 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-18 00:35:08 37.03139 29.01583 7.0 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-18 00:10:57 38.05861 37.23889 7.0 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş)