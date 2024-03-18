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18 Mart 2024 son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 18 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Mart tarihli son depremler listesi...

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18 Mart 2024 son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                         Çözüm Niteliği

2024.03.18 11:55:57  38.5047   39.3170        5.0      -.-  2.0  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.03.18 11:43:44  38.4148   37.4537        5.4      -.-  1.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.18 11:39:02  38.0815   36.5262        7.8      -.-  2.3  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.18 11:16:33  40.4355   28.9022        2.8      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.18 11:12:23  40.4293   28.8615        5.2      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.18 11:11:13  40.4360   28.9035        5.0      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.18 11:07:40  40.4232   28.8428        5.3      -.-  0.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.18 11:06:33  40.4272   28.8960        5.3      -.-  0.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.18 11:06:17  40.4388   28.8843        3.9      -.-  1.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.18 11:05:43  40.4342   28.8092        2.9      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.18 11:05:32  40.4488   28.8158        5.0      -.-  1.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   REVIZE01   (2024.03.18 11:05:24)

2024.03.18 11:00:28  37.8647   36.1690       21.3      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.03.18 09:24:47  37.9057   38.2410       11.5      -.-  1.4  -.-   KOCALI-(ADIYAMAN)                                 İlksel

2024.03.18 09:03:37  40.4377   28.8912        2.9      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.18 08:36:32  36.6527   27.0657        6.1      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.03.18 08:12:09  38.5950   27.1548        9.0      -.-  1.9  -.-   GOKTEPE-MENEMEN (IZMIR)                           İlksel

2024.03.18 07:14:17  37.1302   36.7265        7.6      -.-  1.8  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.03.18 06:50:40  40.4148   28.8342        6.5      -.-  1.6  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.03.18 06:30:03  37.0135   28.2857        5.0      -.-  1.1  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2024.03.18 06:11:23  37.7722   35.8638       24.7      -.-  1.3  -.-   KISACIKLI-FEKE (ADANA)                            İlksel

2024.03.18 06:11:21  37.5680   36.3140        2.5      -.-  1.3  -.-   CICEKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.18 05:55:04  38.4572   37.3822        5.0      -.-  1.2  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         REVIZE01   (2024.03.18 05:55:04)

2024.03.18 04:45:18  38.1527   38.7045       12.3      -.-  1.2  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2024.03.18 04:39:29  37.0772   29.0333        4.5      -.-  1.1  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.18 04:34:46  36.6675   36.1380        8.7      -.-  2.0  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.03.18 04:11:51  39.0350   27.4953        8.7      -.-  1.6  -.-   ELMADERE-KINIK (IZMIR)                            İlksel

2024.03.18 03:40:02  37.0258   29.0255        7.3      -.-  1.6  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.18 03:32:55  37.6745   28.8850        9.2      -.-  1.6  -.-   YAHSILER-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel

2024.03.18 03:27:59  38.4568   37.4848       10.2      -.-  1.7  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.18 02:43:11  38.5288   38.3227       16.3      -.-  1.2  -.-   TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel

2024.03.18 02:40:33  40.6447   43.9243        5.0      -.-  1.9  -.-   TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI                  İlksel

2024.03.18 02:27:36  37.0765   29.0212        8.8      -.-  0.9  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.18 02:14:24  38.3815   38.9210        5.0      -.-  1.4  -.-   GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.03.18 01:54:07  38.1400   38.4182        5.0      -.-  1.9  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.03.18 01:53:45  37.1310   29.1183        5.2      -.-  1.8  -.-   KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI)                  İlksel

2024.03.18 01:48:59  37.0520   28.3942       11.4      -.-  1.5  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.03.18 01:40:04  38.1398   38.4153        5.0      -.-  2.5  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.03.18 01:16:50  38.5515   40.6585       11.2      -.-  1.4  -.-   SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR)                        İlksel

2024.03.18 01:01:36  36.6122   27.7783       80.5      -.-  3.1  2.8   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                    İlksel

2024.03.18 00:37:59  38.4185   37.2960        2.1      -.-  1.6  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.18 00:35:08  37.0823   29.0490        8.1      -.-  1.8  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel

2024.03.18 00:10:56  38.0922   37.1932        8.6      -.-  1.6  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

 AFAD 18 Mart son depremler listesi

Tarih              Saat          Enlem             Boylam      Derinlik(Km)   Tip      Büyüklük             Yer

2024-03-18 11:43:44       38.41667              37.46917              7.0          ML         1.8          Darende (Malatya)        

2024-03-18 11:39:02       38.07444              36.59528              7.03       ML         2.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-18 11:17:00       40.20278              42.09194              7.0          ML         2.1          Horasan (Erzurum)        

2024-03-18 11:05:23       40.47833              28.82     11.57     ML         1.9          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.87 km] Armutlu (Yalova)              

2024-03-18 11:00:30       37.79889              36.16611              7.02       ML         1.9          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-18 10:50:45       41.86611              27.405   11.0       ML         1.0          Merkez (Kırklareli)         

2024-03-18 09:24:45       38.00917              38.16583              7.0          ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-18 08:29:57       38.27     38.1925                7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-18 08:12:10       38.56833              27.135   9.75       ML         1.7          Menemen (İzmir)          

2024-03-18 07:29:51       38.08806              37.75278              8.7          ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-18 07:14:16       37.13472              36.66889              7.0          ML         2.0          İslahiye (Gaziantep)      

2024-03-18 06:51:11       37.74722              35.87278              7.1          ML         1.2          Feke (Adana)   

2024-03-18 06:50:40       40.42722              28.81833              6.57       ML         1.3          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.51 km] Mudanya (Bursa)           

2024-03-18 06:30:03       37.035   28.27417              7.0          ML         0.9          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.61 km] Menteşe (Muğla)              

2024-03-18 06:21:08       38.23444              38.18917              7.0          ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-18 06:11:24       37.83222              35.83861              7.0          ML         1.1          Feke (Adana)   

2024-03-18 05:55:02       38.35056              37.51722              7.0          ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-18 04:45:18       38.17556              38.68611              7.0          ML         1.4          Pütürge (Malatya)         

2024-03-18 04:39:30       37.03417              29.02     7.0          ML         0.9          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-18 04:34:46       36.69806              36.13611              6.94       ML         2.1          Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.28 km] İskenderun (Hatay)       

2024-03-18 04:11:53       38.95833              27.51889              6.76       ML         1.3          Akhisar (Manisa)            

2024-03-18 03:41:46       38.11083              38.46528              7.0          ML         0.9          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-18 03:40:01       37.04278              29.00722              7.07       ML         1.4          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-18 03:32:53       37.61528              28.94056              6.33       ML         1.5          Tavas (Denizli) 

2024-03-18 03:27:58       38.40028              37.52583              6.52       ML         1.5          Darende (Malatya)        

2024-03-18 02:43:15       38.03417              37.66889              7.0          ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-18 02:42:25       36.72472              25.62861              5.92       ML         1.9          Ege Denizi          

2024-03-18 02:40:35       40.76694              43.81806              7.17       ML         1.6          Shirak (Ermenistan) - [09.99 km] Akyaka (Kars)   

2024-03-18 02:27:36       37.02417              28.99556              7.0          ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-18 02:14:24       38.24222              38.92472              5.39       ML         1.2          Pütürge (Malatya)         

2024-03-18 02:00:01       37.87     36.41667              7.0          ML         1.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-18 01:54:08       38.08528              38.39472              7.0          ML         2.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-18 01:53:45       37.02389              29.03278              7.0          ML         1.7          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-18 01:48:59       37.06361              28.36222              7.0          ML         1.2          Ula (Muğla)       

2024-03-18 01:46:05       38.10222              38.41056              7.51       ML         1.4          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-18 01:40:05       38.08583              38.38361              7.0          ML         2.6          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-18 01:34:24       34.35278              26.46722              15.0       ML         2.8          Akdeniz - [274.58 km] Datça (Muğla)    

2024-03-18 01:16:50       38.57556              40.735   7.0          ML         1.2          Lice (Diyarbakır)              

2024-03-18 01:01:38       36.61917              27.80583              70.82     ML         2.8          Ege Denizi, Sömbeki Adası (Simi) - [16.06 km] Datça (Muğla)  

2024-03-18 00:37:58       38.305   37.40806              6.84       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-18 00:35:08       37.03139              29.01583              7.0          ML         1.7          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-18 00:10:57       38.05861              37.23889              7.0          ML         1.6          Ekinözü (Kahramanmaraş)