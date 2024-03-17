18 Mart pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

18 Mart 2024 pazartesi okullar tatil mi?

18 Mart resmi tatil olarak kabul edilmediği için okullar ve devlet kurumları tatil olmayacak. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak. Çanakkale Valiliği bu yıl okulların 18 Mart'ta tatil edilmesine karar verdi. Bu kapsamda Çanakkale ilinde 18 Mart'ta okula gidilmeyecek.

Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.