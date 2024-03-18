18 Mart’ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi nedir?

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan millî gündür.

I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gündür. Başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye'de resmî makamlarca çeşitli programlarla kutlanmakta ve ölen Türk askerleri anılmaktadır.

18 Mart’ta ne oldu?

İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul’u ele geçirip Osmanlı’yı etkisiz hale getirmek istiyordu. Böylece Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya’yı yalnız bırakıp, boğazları Ruslardan önce ele geçirip Bulgaristan’ı da kendi taraflarına dahil edeceklerdi. Bunun için de Rusya’ya yardım etme bahanesiyle Birleşik Donanma Komutanı Amiral Carden 19 Şubat 1915’te ilk saldırıyı Kumkale ve Seddülbahir’i bombalayarak başlattı. 17 Mart’ta deniz harekatı ile saldırılarına devam etti ancak başarılı olamadı. Bu başarısızlık üzerine yerine Amiral de Robeck komutasındaki donanma geçti. 18 Mart’ta Queen Elizabeth savaş gemisi ile boğazı geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nusret Mayın Gemisi’nin yerleştirdiği mayınlara çarparak ağır hasar aldılar. Nusret Mayın Gemisi başarısıyla bu savaşın seyrini ve Osmanlı Devleti’nin kaderini değiştirdi. Bu yenilgi üzerine daha da hırslanarak 25 Nisan’da Gelibolu Yarımadası’na çıkıp karadan saldırıya geçtiler. Ancak karada da başarılı olamadılar. Ümitleri kalmayınca 9 Ocak 1916’da Çanakkale’den tamamen çekildiler.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi

Çanakkale Savaşı’nın tarihimizdeki önemi getirdiği zaferin yanı sıra hem 1. Dünya Savaşı’nın seyrini hem de Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu değiştirmesinde yatar. Batılı Devletlerin Türkleri Avrupa’dan ve Osmanlı topraklarından silme hayalleri bu zaferle hüsrana uğrar. Balkan Savaşları’nda alınan yenilgilerden sonra umutsuzluğa kapılan Türk milletinin umutlarını yeniden yeşertir. Bu yönüyle tarihte 18 Mart Türklerin batıya olan ilerleyişinin ve gücünün yeniden başladığı gün olarak bilinir. Çanakkale zaferinin tarihi olan 18 Mart her yıl binlerce şehidimizin anıldığı gururlu bir gün olarak tarihimizdeki sarsılmaz yerini almıştır. Türk milleti için 18 Mart önemi ve sonuçlarıyla ne olursa olsun gücümüzün ve umudumuzun asla tükenmediğini tüm dünyaya göstermiştir.