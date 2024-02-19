2. Abdülhamid'in torunu evlendi: İlber Ortaylı, Pelin Çift ve İmam Halil Konakçı aynı masada buluştu

II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu kimdir? Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki isimlerden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu, evlendi.

Çiftin nikah töreni ardından Berna Sultan Osmanoğlu ile ilgili araştırmalar başladı. Kamuoyunun tepkisini çeken isimlerden Halil Konakçı da düğüne katılırken çiftin nikah şahidi İlber Ortaylı oldu.

Halil Konakçı kimdir, kaç yaşında, neden kamuoyunun tepkisini çekiyor? Peki, II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu kimdir, kaç yaşında, kiminle evlendi?

Nikah şahidi İlber Ortaylı oldu

Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da evlendi. Çiftin şahidi tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Nikaha, damadın Osmanlı zabitini çağrıştırır kıyafet giymesi, Osmanlı ve Selçuklu dönemini hatırlatır kıyafetli konukların varlığı renk kattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'ndeki törende, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid Han’ın 25 yaşındaki 5. kuşak torunu ve Orhan Osmanoğlu'nun kızı olan 'Berna Sultan Osmanoğlu', Yiğit Onur Özcan ile evlendi.

Halil Konakçı ve İlber Ortaylı aynı masada buluştu

Nikah töreninde çiftin şahitliğini tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.

Düğünden paylaşılan görüntülerde katılımcılar arasında kamuoyunda da çokça tartışılan bir isim olan Halil Konakçı ile İlber Ortaylı'nın aynı masada hem de yan yana olması sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Nikah töreninde mehter takımı marşlar çalarken saz heyeti ise tasavvuf musikisinden şarkılar ile ziyaretçileri karşıladı.

Törene Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait, kıyafetler ve zırhlar giyenlerin olduğu görüldü.

Törende Selçuklu ve Osmanlı kıyafetleriyle nostalji yaratıldı

Nikah töreninde mehter takımı marşlar çaldı, saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu.

Seçtikleri ilginç gelinlik ve damatlık kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftin nikahı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı.

Törene Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait, kıyafetler ve zırhlar giyenler renk kattı.

Üç yıl aradan sonra bir hanedan düğünü

Osmanlı Hanedanı'nda yaklaşık 3 yıllık bir aranın ardından ilk kez nikah yapıldı.

Son hanedan düğünleri 2021’in Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul’da yapılmış, gelinin ablası Nilüfer Osmanoğlu ile ağabeyi Yavuz Selim Osmanoğlu peş peşe evlenmişlerdi.

Gelinin babası Orhan Osmanoğlu, dördüncü evladının da yuvasını kurmasından dolayı çok mutlu olduğunu, geriye bir evladının kaldığını söyledi.

Halil Konakçı kimdir?

Halil Konakçı, 1980 yılında İzmir'de doğdu. Halil Konakçı, aslen İzmirli’dir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam- hatip görevini yürütmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İmam Hatiplik görevini yürüten Halil Konakçı, şu an Ankara Melike Hatun Camii'nde çalışmaktadır. Ayrıca Bursa’daki Mihraplı Camisi’nde de vaazlar vermektedir. Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef almasıyla gündeme gelen ve tepki çeken sözleriyle özellikle sosyal medyanın da hedefinde olan Halil Konakçı, bu kez konuşmasında Hatay’ı Arap ve Kürt yurdu ilan ederken, Hatay Fransa’da kalsaydı dedi.

Berna Osmanoğlu kimdir?

Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki 14 kadın üyesinden (sultan) biri olan Berna Osmanoğlu 1998 İstanbul doğumlu ve 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan torunu. Harun Osmanoğlu yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle 'Osmanlı Hanedanı Reisi' unvanını taşıyor. Berna Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu’nun beş çocuğunun dördüncüsü.