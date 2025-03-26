CHP’li iki milletvekili İBB soruşturmasına dahil edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık suçlarından yürütülmekte olan 2024/228233 nolu soruşturma dosyamızda, şu an TBMM'de milletvekili olarak görev yapmakta olan Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma dosyamızın gelinen aşamasında bir takım bilgi, belge ve tanık beyanları kapsamında soruşturma yürütülmesi gerektiği ancak ilgili şahısların milletvekili olmaları nedeniyle haklarındaki evrakın ayrıldığı ve bu evrak hakkında CMK 161/9 maddesine göre 'soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinde' olması emredici hükmü gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına evrakın gereğinin takdir ve ifası için yetkisizlik kararı verildiği kamuoyuna duyurulur." denildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.