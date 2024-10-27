2 genç kız köpeği sever gibi yapıp boğarak öldürdü! Vahşet görüntü kameraya yansıdı

Mersin'deki bir telefon mağazasında kaydedilen görüntüler, izleyenleri şok etti. Dükkanın içinde sahibiyle bekleyen köpeği sevgiyle kucaklayan iki genç kızın davranışları dehşet verdi. Yerde yatan köpeği alan genç kız, bir süre sevdikten sonra köpeği yanındaki arkadaşına verdi.

Korkunç görüntü kameraya yansıdı

Sever gibi yaparak öldürdü

Kameraya arkasını dönen kız köpeği seviyormuş gibi yapıp boğarak öldürdü. Köpeğin cansız bedenini buldukları yere bırakan ikili bir de hiçbir şey olmamış gibi köpeğe el salladı. Kızların gittiğini gören köpeğin sahibi, yavrunun yanına gittiğinde köpeğin can verdiğini gördü.

Neden bu vahşeti yaptıkları anlaşılamadı

Dehşete düşüren olay sosyal medyada gündem olurken kimse neden böyle bir vahşeti yaptıklarına anlam veremedi.