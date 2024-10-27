2 genç kız köpeği sever gibi yapıp boğarak öldürdü! Vahşet görüntü kameraya yansıdı
Mersin'deki bir telefon mağazasında kaydedilen görüntüler, dehşete düşürdü. Dükkan sahibinin yavru köpeğiyle oynayan iki genç kız, aniden köpeği boğarak öldürdü. Mağaza sahibi geri döndüğünde, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.
Mersin'deki bir telefon mağazasında kaydedilen görüntüler, izleyenleri şok etti. Dükkanın içinde sahibiyle bekleyen köpeği sevgiyle kucaklayan iki genç kızın davranışları dehşet verdi. Yerde yatan köpeği alan genç kız, bir süre sevdikten sonra köpeği yanındaki arkadaşına verdi.
Korkunç görüntü kameraya yansıdı
Sever gibi yaparak öldürdü
Kameraya arkasını dönen kız köpeği seviyormuş gibi yapıp boğarak öldürdü. Köpeğin cansız bedenini buldukları yere bırakan ikili bir de hiçbir şey olmamış gibi köpeğe el salladı. Kızların gittiğini gören köpeğin sahibi, yavrunun yanına gittiğinde köpeğin can verdiğini gördü.
Neden bu vahşeti yaptıkları anlaşılamadı
Dehşete düşüren olay sosyal medyada gündem olurken kimse neden böyle bir vahşeti yaptıklarına anlam veremedi.