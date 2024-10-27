  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 2 genç kız köpeği sever gibi yapıp boğarak öldürdü! Vahşet görüntü kameraya yansıdı
Takip Et

2 genç kız köpeği sever gibi yapıp boğarak öldürdü! Vahşet görüntü kameraya yansıdı

Mersin'deki bir telefon mağazasında kaydedilen görüntüler, dehşete düşürdü. Dükkan sahibinin yavru köpeğiyle oynayan iki genç kız, aniden köpeği boğarak öldürdü. Mağaza sahibi geri döndüğünde, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2 genç kız köpeği sever gibi yapıp boğarak öldürdü! Vahşet görüntü kameraya yansıdı
Takip Et

Mersin'deki bir telefon mağazasında kaydedilen görüntüler, izleyenleri şok etti. Dükkanın içinde sahibiyle bekleyen köpeği sevgiyle kucaklayan iki genç kızın davranışları dehşet verdi. Yerde yatan köpeği alan genç kız, bir süre sevdikten sonra köpeği yanındaki arkadaşına verdi.

Korkunç görüntü kameraya yansıdı

Sever gibi yaparak öldürdü

Kameraya arkasını dönen kız köpeği seviyormuş gibi yapıp boğarak öldürdü. Köpeğin cansız bedenini buldukları yere bırakan ikili bir de hiçbir şey olmamış gibi köpeğe el salladı. Kızların gittiğini gören köpeğin sahibi, yavrunun yanına gittiğinde köpeğin can verdiğini gördü.

 Neden bu vahşeti yaptıkları anlaşılamadı

Dehşete düşüren olay sosyal medyada gündem olurken kimse neden böyle bir vahşeti yaptıklarına anlam veremedi.

Baki Atılal uyardı: Bu dönemde yatırımcı çok temkinli olsunBaki Atılal uyardı: Bu dönemde yatırımcı çok temkinli olsunGündem

 

TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu uyardı: Yalancı indirim ve gizli zamlara dikkat!TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu uyardı: Yalancı indirim ve gizli zamlara dikkat!Ekonomi

 

Gündem
Denizli'de orman yangını 4'üncü gününe girdi! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Denizli'de orman yangını 4'üncü gününe girdi! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Naci Görür, sosyal medyadan isyan etti: Söyleyen haddini bilmeli!
Naci Görür, sosyal medyadan isyan etti: Söyleyen haddini bilmeli!
Güldem Atabay: Yatırımcıyı "kurtlar sofrası" bekliyor
Güldem Atabay: Yatırımcıyı "kurtlar sofrası" bekliyor
Ünlü şarkıcı Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
Konya'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Konya'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
“Genel Sağlık Sigortası prim borcunuz var” diyerek genç kadını dolandırmak istediler
“Genel Sağlık Sigortası prim borcunuz var” diyerek genç kadını dolandırmak istediler