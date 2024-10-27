Baki Atılal uyardı: Bu dönemde yatırımcı çok temkinli olsun

Borsa, dolar, altın başta olmak üzere piyasa araçları ile ilgili öngörülerini sıralayan Baki Atılal, alt endeksler bazında da 3 aylık beklentilerini Süheyla Yılmaz'a yorumladı.

Yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyaran Atılal, "Bir şey oluyor, ne olduğunu anlamıyoruz. Piyasa kısa süreli yukarı gidiyor, ne olduğunu anlamıyoruz. Yatırımcı temkinli olsun. Hatta temkinliliğini en üst seviyeye çıkarsın. Zaten piyasa bir türlü yukarıya gidemiyordu. Dolayısıyla bradaki alanı daraltmalı. Bir şey alacaksam, derim ki çok mu zaruri? Bak bundan bir hafta önce zaruri bulmuyorduk. Ama şimdi bunu değerlendirmeliyiz" dedi.

Baki Atılal'ın katıldığı Para'nın İzinde programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...