  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Baki Atılal uyardı: Bu dönemde yatırımcı çok temkinli olsun
Takip Et

Baki Atılal uyardı: Bu dönemde yatırımcı çok temkinli olsun

Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde programına konuk olan A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, hareketli günlerden geçerken yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Baki Atılal uyardı: Bu dönemde yatırımcı çok temkinli olsun
Takip Et

Borsa, dolar, altın başta olmak üzere piyasa araçları ile ilgili öngörülerini sıralayan Baki Atılal, alt endeksler bazında da 3 aylık beklentilerini Süheyla Yılmaz'a yorumladı.

Yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyaran Atılal, "Bir şey oluyor, ne olduğunu anlamıyoruz. Piyasa kısa süreli yukarı gidiyor, ne olduğunu anlamıyoruz. Yatırımcı temkinli olsun. Hatta temkinliliğini en üst seviyeye çıkarsın. Zaten piyasa bir türlü yukarıya gidemiyordu. Dolayısıyla bradaki alanı daraltmalı. Bir şey alacaksam, derim ki çok mu zaruri? Bak bundan bir hafta önce zaruri bulmuyorduk. Ama şimdi bunu değerlendirmeliyiz" dedi.

Baki Atılal'ın katıldığı Para'nın İzinde programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...

 

Gündem
Denizli'de orman yangını 4'üncü gününe girdi! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Denizli'de orman yangını 4'üncü gününe girdi! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Naci Görür, sosyal medyadan isyan etti: Söyleyen haddini bilmeli!
Naci Görür, sosyal medyadan isyan etti: Söyleyen haddini bilmeli!
Güldem Atabay: Yatırımcıyı "kurtlar sofrası" bekliyor
Güldem Atabay: Yatırımcıyı "kurtlar sofrası" bekliyor
Ünlü şarkıcı Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
Konya'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Konya'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
“Genel Sağlık Sigortası prim borcunuz var” diyerek genç kadını dolandırmak istediler
“Genel Sağlık Sigortası prim borcunuz var” diyerek genç kadını dolandırmak istediler