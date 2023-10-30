2022'de 40 bin URL'ye erişim engeli konuldu

2022 yılında kaç alan adı, haber, sosyal medya paylaşımı ve sosyal medya hesabının erişime engellendiğini gösteren Free Web Turkey 2022 İnternet Sansürü raporu yayımlandı. Free Web Turkey Proje Koordinatörü Ali Safa Korkut tarafından hazırlanan ve 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemini yansıtan rapora göre geçen yıl 35 bin 66’sı alan adı, 3 bin 196’sı haber, 2 bin 90’ı sosyal medya paylaşımı ve 184’ü sosyal medya hesabı olmak üzere en az 40 bin 536 URL için erişim engeli kararı verildi.

En fazla erişim engeli alan adlarına

2022’de 35 bin 66 ile en fazla erişim engeli, alan adlarına uygulandı. Alan adı kategorisinde en çok URL engelleyen mercilerin dağılımına bakıldığında ise birinci sırada 12 bin 208 ile Adana İl Jandarma Komutanlığı yer alırken onu 5 bin 252 ile Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve 4 bin 983 ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı takip etti.

İl Jandarma Komutanlıkları tarafından engellenen tüm URL’ler “yetişkin, bahis, dolandırıcılık, finansal siteler, terör” temalı yayım yaptıkları iddiasıyla engellendi. İlk yedi sıra İl Jandarma Komutanlıklarından oluşurken sekizinci sırada 866 URL ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dokuzuncu sırada ise 852 URL ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yer aldı. TFF’nin engellediği alan adlarının korsan maç yayımı yapan sitelere, SPK’nın engellediği alan adlarının ise izinsiz foreks işlemi yapan sitelere ait olduğu tespit edildi.

Haberler en çok 'kişilik haklarına saldırı'dan engelleniyor

'Haber' kategorisinde en çok URL engelleyen mercilerin dağılımına bakıldığında ise birinci sırada 404 URL ile Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği yer aldı. Onu 282 URL ile Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği ve 252 URL ile İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği takip etti.

Haberlerin engellenme gerekçelerinde ise birinci sırada “kişilik hakları ihlali” yer aldı. 2022 yılında erişime engellenen 3 bin 196 haberin 3 bin 191’i “kişilik hakları ihlali”, 3’ü “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, 2’si ise “zaman aşımı, haberin o tarihte ‘gerçeklik ve doğruluk’ kriterlerini karşılamasının artık bir önemi kalmadığı” gerekçesiyle engellendi.