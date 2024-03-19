2024 EKPSS ne zaman yapılacak? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) genel içeriği

2024 EKPSS ne zaman yapılacak?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

2024 EKPSS ve kura başvuru kılavuzu





Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) genel içeriği

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren çoktan seçmeli bir soru kitapçığından oluşur. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanır. Her aday sadece bir soru kitapçığı kullanır. Soru kitapçıklarında yer alan sorular 5 cevap seçeneklidir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört (4) yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki (2) yılda bir alınır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört (4) yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilirler.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri içerir. Testlerde toplam 60 soru bulunur ve sınav süresi olarak 60 dakika verilir. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 81 il merkezinde, saat 10.15'te başlar ve tek oturumda 60 dakikada tamamlanır. Adaylara tek oturumda Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi uygulanır. Genel Yetenek Testi- Türkçe 15 soru, Matematik 15 soru; Genel Kültür Testi- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 soru, Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru, Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru, Türkiye Coğrafyası 5 soru, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6 soru içerir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olan ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılır. İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylar işitme engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanır. Zihinsel engelli olan adaylar zihinsel engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanır. Cevaplama süresi 60 dakikadır ancak; engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılır.