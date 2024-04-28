2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sınav sonuçlarına nereden bakılıyor?  

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?



EKPSS sonuçları, ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgilere göre 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçların öncesinde adaylar, 06-21 Mayıs tarihlerinde kura başvurularını gerçekleştirecek. Kura çekilişi ise Haziran ayında tamamlanacak.

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS sınav sonuçlarına nereden bakılıyor?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.