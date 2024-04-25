2024 İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB web sayfasından 21 Nisan 2024 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

Yaptığı duyuruda; ‘’5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu ve 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı yayımlanmıştır.’’ denildi.

İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için tıklayınız.

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?



Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde Sınav Sonuç Belgesini elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.